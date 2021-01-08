Максат Мамытканов

На пресс-конференции правительства вице-премьер Максат Мамытканов прокомментировал высказывание экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева о том, что новые власти могут передать Китаю месторождение Жетим-Тоо.

Накануне Сегизбаев заявил, что инвестор построил в Урумчи завод для переработки руды и ждет, когда «Максим вернет долг».

«Они в первую очередь передадут Жетим-Тоо, говоря, что заплатят долги кыргызов. Они собираются отдать долг не кыргызов, а Максима Бакиева», — считает он.

Мамытканов сказал, что ему было «больно такое слышать».

«Нас называют предателями и обвиняют в продаже Жетим-Тоо, больно было такое слышать. Мы никогда не будем предавать интересы народа, мы не предатели. У нас даже в мыслях нет продавать месторождение», — сказал он.

Он заявил, что «теоретически» можно продавать руду месторождения, но «лучше разрабатывать» самим.

«Сперва нужно провести геологоразведку, посчитать запасы, поставить их на государственный баланс. Только после этого мы будем знать, сколько там руды и сможем ли мы сами перерабатывать. Продавать её вот так сразу в счет оплаты внешнего долга теоретически можно, но лучше из этой руды получить конечный результат с высокой добавленной стоимостью, и за счет этого решить все наши вопросы, связанные с внешним долгом», — сказал Мамытканов.

По словам Мамытканова, инициатива передать Китаю руду месторождения в качестве выплат по госдолгу, это «личное мнение» Садыра Жапарова, а правительству «не навязывается мнение одного человека».

При этом Жапаров претендует на пост президента и лоббирует президентскую форму правления, а также изменение Конституции. Согласно новому проекту Конституции, поддерживаемому Жапарову, президент наделяется максимальным спектром полномочий и может определять всю структуру и состав правительства. В таком случае правительство будет подконтрольно президенту.

Жетим-Тоо и Китай

Максим Бакиев, сын второго беглого президента Кыргызстана.

Месторождение Жетим-Тоо находится близ границы с Китаем в Нарынской области. В нем очень большой запас железной руды, также есть и золото.

По словам Мамытканова, у Кыргызстана свои планы на разведку месторождения.

«Мы намерены сами разрабатывать Жетим-Тоо и по-новому будем относиться к таким месторождениям. Мы знаем ошибки наших предшественников, когда продавали месторождения на аукционах за гроши», — сказал он, очевидно имея в виду продажу месторождения Максимом Бакиевым.

О продаже месторождения еще в 2009 году накануне рассказывал Абдиль Сегизбаев.

«Они и это продали в 2009 году. Они передали в компанию «Арт Майнинг», а его владельцем является помощник и секретарша Максима Бакиева. Позже продали китайскому инвестору за 20 млн долларов», — рассказал он.

В 2009 году действительно лицензия на разработку месторождения была выдана вышеуказанной фирме. Учредителями были указаны Ульяна Пак и Денис Гладышев. Пак называют доверенным лицом Максима Бакиева. Позже 80% акций фирмы приобрела компания Mylin Resource, принадлежащая гражданину Китая Фу Пэну.

Известно, что после революции 2010 года Временное правительство аннулировало лицензию. Инвестор подал в суд и вернул себе лицензию, после было еще несколько судов.

Причем тут Садыр Жапаров?

Садыр Жапаров 14 ноября заявил, что одним из способов выплаты внешнего долга перед Китаем может быть передача сырья с месторождения Жетим-Тоо, но не самой горы. В 2009 году, при правлении Курманбека Бакиева, Жапаров был главой Национального агентства по борьбе с коррупцией, поэтому его оппоненты связывают его с кланом Бакиевых и с Максимом Бакиевым в частности.

Тот же Сегизбаев озвучил обвинение в адрес Жапарова, якобы тот отмывал деньги Максима Бакиева.