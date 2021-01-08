На дебатах 7 октября экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заявил, что месторождение Жетим-Тоо было продано в 2009 году.

«Они и это продали в 2009 году. Они передали в компанию «Арт Майнинг», а его владельцем является помощник и секретарша Максима Бакиева. Позже продали китайскому инвестору за 20 млн долларов», — рассказал он.

По официальной информации лицензия на разработку действительно была выдана 14 декабря 2009 года вышеуказанной фирме. Учредителями были указаны Ульяна Пак и Денис Гладышев. Пак называют доверенным лицом Максима Бакиева. Позже 80% акций фирмы приобрела компания Mylin Resource, принадлежащая гражданину Китая Фу Пэну.

Аналогичную информацию ранее сообщал и Омурбек Текебаев.

«Лицензия на разработку Жетим-Тоо, одного из крупнейших месторождений не только в Кыргызстане, но и в мире, в 2009 году была выкуплена Бакиевыми за 300 сомов. Максим Бакиев 80% доли продал китайцам за 20 млн долларов, а себе оставил только 20%. После того, как китайцы начали разрабатывать месторождение, стали возмущаться жители Нарына и Джети-Огуза», — говорил он в интервью «Азаттыку».

Известно, что после революции 2010 года Временное правительство аннулировало лицензию. Инвестор подал в суд и вернул себе лицензию, после было еще несколько судов.

Передача в уплату долга

Сегизбаев опасается, что новая власть передаст Китаю месторождение. Он заявил, что инвестор построил в Урумчи завод для переработки руды и ждет, когда «Максим вернет долг».

«Они в первую очередь передадут Жетим-Тоо, говоря, что заплатят долги кыргызов. Они собираются отдать долг не кыргызов, а Максима Бакиева», — считает он.

Сегизбаев упомянул долг потому, что его соперник в борьбе за пост президента Садыр Жапаров 14 ноября заявил, что одним из способов выплаты внешнего долга перед Китаем может быть передача сырья с месторождения Жетим-Тоо, но не самой горы.

После выступления Жапарова его высказывание пришлось уточнять аппарату президента. 17 декабря в аппарате президента назвали информацию о передаче месторождения Китаю недостоверной.

«В последнее время определенные политические деятели стали распространять недостоверную информацию относительно того, что месторождение Жетим-Тоо якобы передали китайской компании. Все подобные заявления являются ложными и имеют только одну цель – «раскачать» ситуацию в стране в предвыборный период», — сказал тогда руководитель отдела информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов.

Тогда же Текебаев заявил, что на момент продажи месторождения в 2009 году Садыр Жапаров был соратником Максима Бакиева.

«Садыр Жапаров, на тот момент занимавший должность комиссара Национального агентства по борьбе с коррупцией, молчал по этому поводу. Он что — слепой, глухой или немой был? Ну хорошо, он боялся Максима — из-за работы, бизнеса. Но сейчас 10 лет прошло, как ушел Максим. Было бы справедливо, если за все это время Жапаров хоть раз сказал о том, что тогда было самое крупное коррупционное преступление. Месторождение мы тогда защитили общими силами», — говорил Текебаев.

Месторождение Жетим-Тоо находится близ границы с Китаем в Нарынской области. В нем большой запас железной руды, также есть и золото.