Кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев сообщил, что назначенный Садыром Жапаровым на пост главы МВД Улан Ниязбеков брал кредит для Жапарова в 2001 году.

«Нынешний глава МВД Ниязбеков 2001 году взял в кредит 138 тыс долларов для Жапарова. Он это тоже не выплатил. Когда спросили у Ниязбекова, где деньги, он тут от руки написал, что он не имеет никакого отношения и что все деньги отдал Садыру Жапарову», — рассказал Сегизбаев в прямом эфире во время дебатов.

Он поднял тему кредитов из-за неоплаченного кредита Садыра Жапарова.

«Брал ли ты от инвестбанка И«ссык-Куль» 400 тыс долларов? Брал. Вот тут документы, потом стер, но осталось на базе данных сервера. Он брал 400 тыс долларов в кредит и на выплатил и потом сбежал. Было возбуждено дело №750432. Кредит оформил на своего помощника, взял деньги и ушел», — сказал Сегизбаев.

Сегизбаев считает, что Ниязбеков получил должность министра из-за «старых долгов» Жапарова.

«Сейчас к нам идет ловкий президент, мошенник. Сейчас я понимаю почему он его поставил министром. Он свои старые долги раздает должностями», — сказал Сегизбаев.

Улан Ниязбеков был назначен министром Садыром Жапаровым 10 октября 2020 года. За полтора года до того он был назначен начальником 7-го секретного управления МВД.

В 2016 году на него поступило заявление от одного бизнесмена о незаконной предпринимательской деятельности в 2012 году и вымогательстве. Ниязбеков якобы угрожал бизнесмену расправой, преследованиями со стороны правоохранительных органов и связями с криминальным авторитетом Кольбаевым.

Тогда прокуратура не нашла нарушений и отказала в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности.

Инвестбанк «Иссык-Куль»

С этим банком связана сестра Садыра Жапарова Райкуль — на нее даже было возбуждено дело. Интерпол 22 мая 2020 года задержал в Польше Райкуль Жапарову, которая была объявлена в межгосударственный розыск.

«Второй вопрос был таким, захватил ли ты со своими родственниками «Инвест банк Иссык-Куль»? Он говорит, что не захватывал. Вот решение Верховного суда. Тут написано: «10 августа 2007 года Райкул Жапарова в присутствии Надиля (друга Максима Бакиева) до 2 часов ночи 11 августа 2007 года произведен насильственный захват инвестиционного банка.

В дальнейшем Райкуль Жапарова, являясь номинальным председателем банка, выполняла все поручения Надиля по осуществлению деятельности банка». Вот решение суда. Если не знаешь, что сделал родственник, посмотри. Вы захватили банк», — также рассказал Сегизбаев. Также, по словам экс-главы ГКНБ, через этот банк Жапаров отмывал 5 млрд долларов Максима Бакиева, сына второго беглого президента Кыргызстана.