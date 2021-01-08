ЦИК оштрафовала начальника штаба кандидата в президенты Садыра Жапарова за театрализованное представление во время его агитации в Караколе. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

По данным ЦИК, начальник штаба нарушил условия проведения предвыборной агитации и ему был наложен штраф в размере 7,5 тысяч сомов.

*Статья 22 Конституционного закона о выборах президента и депутатов ЖК КР (пункт 13. пп.2) говорит, что предвыборная агитация не может включать в себя концерты и театрализованные представления на стадионах и улицах населенных пунктов. Кроме того, запрещаются и спортивные мероприятия с агитационной начинкой и призывами голосовать за какого-либо кандидата.

Ранее ЦИК не признала нарушение в проведении агитационного мероприятия в поддержку Жапарова. Хотя рабочая группа комиссии проголосовала за то, чтобы вынести предупреждение самому кандидату и оштрафовать организатора представления.

По сюжету представления, Жапарова благословляли «семь старцев» (жети аке).

Позже в ЦИК решили оштрафовать организатора мероприятия, но обойтись без вынесения предупреждения Жапарову.

Представитель Жапарова Александр Мощин отметил, что «явного нарушения не было» и его подопечный не мог поступить иначе и остановить происходящее.

«Представляете, если бы их стали выгонять или кандидат сказал покинуть мероприятие. Это бы выглядело не по-человечески. Кандидат вынужден был заслушать пожелания избирателей, которые пришли на встречу. Это их право быть одетыми в национальную одежду», — отметил он.

Он также заявил, что штаб кандидата никакого отношения к этому театрализованному представлению не имеет. По его словам, представление было инициативой местных жителей, а представители политика, хотя и знали, что это нарушение, не стали мешать происходящему — «не хотели устраивать скандал и применять физическую силу».

Нарушения во время предвыборной агитации

По данным ЦИК, за нарушение правил агитации всего были оштрафованы 7 человек на общую сумму 55,5 тысяч сомов. В эту группу вошли начальник и руководитель штабов кандидатов в президенты Садыра Жапарова и Адахана Мадумарова. Их оштрафовали на 7,5 тысяч сомов.

На эту же сумму оштрафовали кандидатов в президенты Имамидина Ташова и Бактыбека Калмаматова.

Также штраф выписали гендиректору ОТРК Бактияру Алиеву в размере 5,5 тысяч сомов. Его обвинили в непредоставлении равного доступа участникам избирательного процесса.

Однако, по данным ОФ «Общее дело», нарушений избирательного законодательства было намного больше. По их данным уже зафиксированы 53 нарушения.

Это 31 случай применения админресурса, 15 случаев подкупа и 7 жалоб на давление, угрозы и шантаж. По данным фонда, больше всего нареканий о нарушениях поступает в адрес кандидата в президенты Садыра Жапарова. Однако пока ни одного предупреждения Садыру Жапарову вынесено не было.