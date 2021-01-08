Митинг в поддержку парламентской формы правления 8 января в Бишкеке

У Белого дома в Бишкеке 8 января прошел митинг сторонников парламентской формы правления.

На акцию в поддержку парламентаризма собрались около 30 человек. В том числе, депутат Дастан Бекешев, кандидатка в президенты Клара Сооронкулова и юрист Нурбек Токтакунов.

Во время митинга Бекешев отметил, что за парламентаризм сложно бороться из-за страха и парламента шестого созыва, который дискредитировал себя.

«Когда темных сил больше чем светлых — бороться сложно, особенно за парламентаризм. Некоторые думают зачем заниматься борьбой за парламентаризм, когда парламент себя дискредитировал? Парламент и парламентаризм — это разные вещи. Я знаю, что нет большой поддержки, но потом эти дни будут вспоминать и говорить: “оказывается они были правы”», — заявил депутат.

За парламентаризм также высказался юрист Нурбек Токтакунов. Он отметил, что в Кыргызстане уже начали работать элементы этой формы пралвения.

«Когда Сооронбай Жээнбеков хотел захватить 100 мандадтов в парламенте именно тогда заработали элементы паралментаризма. Самостоятельные политические силы выгнали президента из политики», — заявил Токтакунов.

Референдум по форме правления

Референдум по форме правления стал последствием политического кризиса, который начался после парламентских выборов 4 октября 2020 года. На фоне начавшихся протестов после выборов, к власти пришел недавно вышедший осужденный Садыр Жапаров.

В течение нескольких недель Жапаров при поддержке сторонников занял пост премьер-министра и и.о. президента, а затем провел кадровые перестановки назначив на ряд высоких должностей своих соратников.

Кроме этого, Жапаров был одним из инициаторов референдума по изменению Конституции и выбора формы правления в Кыргызстане. Однако юристы и активисты сразу высказались против подобных референдумов, так как депутаты шестого созыва не имеют легитимности инициировать подобные изменения.

Несмотря на критику депутаты все же назначили референдум по форме правления на 10 января 2021 года в день выборов президента. О дате проведения референдума по проекту новой Конституции пока неизвестно, также как и о повторных выборах в парламент.