Республиканский штаб сообщил, что на 8 января в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.

Всего за время пандемии коронавируса в стране скончались 1 365 пациентов от осложнений вызванных COVID-19.

По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 165 человек.

Бишкек — 77;

Чуйская область — 21;

Ошская область — 16;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 24;

Джалал-Абадская область — 17;

Баткенская область — 2.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 81 991 случай заражения коронавирусом.

За сутки с выздоровлением выписали 171 пациент. За все время пандемии по стране выписали 77 547 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения COVID-19. По два случая заражения выявили в Бишкеке и Ошской области, три случая в Джалал-Абадской области и один в Таласской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 141 медработника, из которых всего выздоровели 3 983 медработника.