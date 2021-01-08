Верховный суд Кыргызстана 6 января опубликовал копию оправдательного вердикта по делу о попытке захвата власти Садыром Жапаровым и другими лицами. Вердикт был вынесен еще 16 октября 2020 года.

Однако адвокат Нурбек Токтакунов, который ранее требовал от высшего судебного органа публикации документа, заявил, что решение Верховного суда «наспех скомканный документ», который «сам себя разоблачает».

Он опубликовал копию вердикта на русском языке и пояснил, что не так с одним из документов, на основании которого Садыр Жапаров смог баллотироваться в президенты на досрочных выборах.

Верховный суд Кыргызстана уже рассматривал это дело в 2013 году и тогда коллегия судей Верховного суда вынесла обвинительное решение. Но 16 октября 2020 года Верховный суд рассмотрел дело «по вновь открывшимся обстоятельствам» по ходатайству адвокатов, и коллегия оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского горсуда.

Однако это постановление с юридической точки зрения противоречит полномочиям Верховного суда: он не может изменить или отменить свой собственный обвинительный приговор. Поэтому Нурбек Токтакунов подал жалобу на трех судей Верховного суда в дисциплинарную комиссию при Совете судей. Пока в Совете судей на жалобу не отреагировали.

Что не так в вердикте Верховного суда?

Ранее Токтакунов заявил, что Верховный суд скрывает некоторые документы от 16 октября, которые должны были сопровождать ходатайство о пересмотре дела и оправдании осужденных.

По его словам, было недоступно заключение Генеральной прокуратуры, в котором орган просит суд пересмотреть дело в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами» и оправдать всех осужденных. Также не было решения Верховного суда о направлении дела по захвату власти на новое рассмотрение.

После публикации решения Токтакунов заявил, что «Жапаров — осужденный мятежник, который не вправе быть президентом».

«В качестве вновь открывшихся обстоятельств суд указал на постановление Жогорку Кенеша от 26 июня 2019 года, которым парламент рекомендовал Дисциплинарной комиссии Верховного суда пересмотреть решение о наказании судьи Зулушева за оправдательный приговор. Смысл этого постановления в том, что нельзя наказывать судей за то или иную оценку доказательств. Оно касается только Зулушева. Никаких новых обстоятельств по делу Садыра Жапарова парламент не рассматривал», — утверждает юрист.

Он подчеркивает, что 16 октября 2020 года при вынесении оправдательного решения в отношении Садыра Жапарова суд «вообще не исследовал вопроса о том, как это постановление парламента влияет на оценку всей совокупности доказательств по делу».

«На этом мое исследование этой аферы закончено. Теперь я могу доказательно утверждать, что Верховный суд принял политическое решение, нарушив закон. Таким образом, Садыр Жапаров так и не смыл с себя обвинения и судимости за попытку захвата власти. Он осужденный мятежник, который не вправе быть президентом», — заключил Токтакунов.

Токтакунов и уголовные дела Садыра Жапарова

В конце декабря 2020 года адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал в своем фейсбуке первые обзоры по постановлениям Верховного суда в отношении двух судимостей Садыра Жапарова.

По делу о насильственном захвате власти Жапарова и других фигурантов полностью оправдали. Дело о захвате заложника, по которому Жапарова тоже признавали виновным, отправили на новое досудебное расследование. После чего в ГСУ ГКНБ, где дело оказалось после Генпрокуратуры, решили закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Это и позволило Жапарову занять руководящие посты после того, как его освободили из колонии, и баллотироваться на пост главы государства. Токтакунов считает, что как минимум одно из решений, вынесенных судьями Верховного суда незаконное, поэтому Садыр Жапаров не имел права баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Также он не мог стать премьером Кыргызстана. 14 октября, в госрезиденции парламент утвердил новый состав правительства, которое возглавил Жапаров, но оправдательный вердикт по второму делу о захвате власти коллегия Верховного суда вынесла только 16 октября. Фактически на момент утверждения его главой кабмина он еще не имел снятой судимости.

Верховный суд же считает, что решения коллегий по обоим делам Жапарова правосудные. Однако сразу он не предоставил на портале act.sot.kg обвинительный акт по решению, связанному с делом о попытке захвата власти.

Читать по теме: