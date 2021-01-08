Пресс-служба Финансовой полиции сообщила о задержании статс-секретаря министерства транспорта Эрмека Мамыркалиева. При этом в службе сообщили журналисту «Клоопа», что подробности задержания дадут позже.

«Он задержан по подозрению в коррупции. Ранее по данному факту также были задержаны около 30 сотрудников минтранса», — добавили в финполе.

Мамыркалиева назначили на должность статс-секретаря Министерства транспорта в сентябре 2019 года.

Задержание сотрудников Минтранса

Еще в мае 2020 года финпол выявил коррупционную схему в пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству оценили в десятки миллионов сомов.

Затем в июне того же года были задержаны еще 12 сотрудников структурных подразделений Министерства транспорта по тому же делу. Тогда в ведомстве сообщили, что ущерб от коррупционной схемы может превысить 20 миллионов сомов.

После этих задержаний финпол начал проверки причастности к коррупционной схеме высших должностных лиц Минтранса и других ведомств.