Оригинальный текст опубликован в социальных сетях Атыр Абдрахматовой, экс-члена ЦИК.

Как все мы знаем, на референдум вынесен вопрос «Какую форму правления Кыргызской Республики Вы поддерживаете:

— президентская республика ☐

— парламентская республика ☐

— против всех вариантов ☐

ЦИК КР озвучил, что на предстоящим референдуме смогут проголосовать 3 миллиона 563 тысячи 574 кыргызстанцев, и если из этого числа проголосуют более 30% граждан, референдум будет считаться состоявшимся.

Затем один из трех поставленных на референдум ответов должен набрать более половины голосов «За», из числа тех, кто принял участие в голосовании.

Таким образом, референдум будет считаться состоявшимся, если:

Всего, как минимум, проголосуют 1 069 072 кыргызстанцев,

Из их числа, как минимум, 534 537 граждан проголосуют «За» один из вариантов ответов, вынесенных на референдум.

Получается, что судьбу страны с более чем 6 млн. населением, могут решить 500 тыс. граждан, что составляет всего 8% населения Кыргызстана.

Поэтому важно, крайне важно для каждого из нас, сходить и проголосовать на референдуме — ведь чем ниже будет явка, тем вероятнее, что референдум состоится и его результат вызовет очередные споры в обществе.

На мой взгляд, было ошибочно вести агитацию «За» президентскую или парламентскую республику, ведь это всего лишь «упаковка». Если один из этих вариантов будет принят (президентская или парламентская формы правления), нет никакой гарантии, что содержание Конституции будет изменено таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям.

В ближайшее будущее, после референдума по форме правления 10 января, мы будем жить по одному из следующих сценариев:

Изменение содержания Конституции без референдума.

Депутаты парламента инициируют изменения в положения третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого разделов Конституции — это как раз разделы о президенте (кто и как избирается, какие полномочия, отставка), парламенте (кто и как избирается, полномочия) и законотворчестве в стране, правительстве, судебной системе и об организации местного самоуправления.

Таким образом, будет перекроены полномочия ветвей власти, изменена сущность государственных органов. При таком подходе, в соответствии с частью 3 статьи 114 Конституции, проводить референдум не требуется, достаточно получить положительное заключение Конституционной палаты Верховного суда и парламент может сам утвердить все изменения, которые президент обязан подписать.

На мой взгляд, это наиболее вероятный ход событий в случае, если предстоящий 10 января референдум состоится, и победит одна из форм правления. В этом сценарии лишь одно исключение — если только 80 депутатов Жогорку Кенеша смогут настоять о необходимости принятия этих поправок в Конституцию через референдум и инициируют его, что, однозначно, маловероятно.

Изменение Конституции через референдум

Будет назначен второй референдум, на котором будет изменена Конституция уже по всем девяти разделам. Но тогда, в соответствии со статьей 114 действующей и продолжающей действовать после предстоящего референдума Конституции КР, даже если одна из форм правления «победит», Жогорку Кенеш должен разработать проект закона о внесении изменений в Конституцию, вывесить его на общественное обсуждение, принять его и назначить референдум.

Здесь появляется возможность у граждан и разных политических групп самоорганизоваться — как на стадии общественного обсуждения, так и в период принятия проекта внутри парламента, так и вести агитацию за или против новой редакции Основного закона после официального назначения референдума. Такой сценарий потребует большего времени чем первый.

Оба сценария несут в себе много рисков, в первую очередь возможные споры в обществе, отказ принимать изменения, суды, митинги и…

Конечно, назначение повторных парламентских выборов в период изменения содержания Конституции может отвлечь общество, в особенности политические группы, и снизить возможное напряжение.

Но тут возникает вопрос, а по каким правилам пройдут парламентские выборы? Ведь, если назначить парламентские выборы без изменения Конституции, то невозможно изменить пропорциональную систему выборов, возможно лишь внести маленькую коррективу в методе голосования на преференциальное, когда избиратели будут голосовать за партию и конкретного кандидата в её списке.

Куда более интересен ход событий, в случае:

Если референдум 10 января не состоится, но это маловероятно. Ведь 10 января все пойдут голосовать за своего президента, да, явка будет низкой (зима, коронавирус, выходные), но даже ее будет достаточно, чтобы референдум состоялся. А 99% граждан из тех, кто все-таки пойдет на президентские выборы, возьмут бюллетень и по референдуму — и проголосуют.

Если референдум состоится, но более половины избирателей, пришедших на участки, проголосуют «против всех вариантов» форм правления нашей республикой. Тогда ЦИК будет обязана признать, что все варианты форм правления отклонены.

Таким образом, Кыргызстан продолжит жить по правилам ныне действующей Конституции, будет инаугурация избранного президента, будут назначены на один день повторные парламентские выборы и выборы депутатов в более чем 400 местных кенешах, к этой же дате продолжатся выборы депутатов в 30 местных кенешах, которые были приостановлены в 2019 г. в связи с коронавирусом. Маленькими шагами наше общество будет входить в обычную размеренную жизнь, и все силы будут направлены на восстановление экономики страны, финансов каждой семьи.