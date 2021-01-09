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Утром 9 января экс-премьера Омурбека Бабанова допросили в ГКНБ. Ранее не было известно, по каким именно причинам его вызвали на допрос.

Выйдя с допроса он сказал, что визит в ГКНБ был связан с уголовными делами, возбужденными при президенте Сооронбае Жээнбекове.

«Но это все старые уголовные дела, которые были возбуждены при Сооронбае Жээнбекове. Это политические дела, возбужденные в рамках гонения на своих оппонентов. Все убедились, чем он закончил свое правление», — цитирует Бабанова «Акипресс». Политик не уточнил, каких именно дел касался допрос — при правлении Жээнбекова дел было восемь.

Дела против Бабанова

В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.

Жээнбеков обещал посадить экс-премьера на одном из теледебатов. Давить на Бабанова начали еще во время предвыборной гонки.

Проиграв Жээнбекову на выборах, Бабанов покинул страну, а после и вовсе ушел из политики. Позже он вернулся и рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье.

Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, а при президенте Жээнбекове было известно о восьми делах против Бабанова.

Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику. За это, по его словам, дела обещали прекратить.

Бабанов попытался вернуться в политику в октябре 2020 года, чтобы стать премьером, но ретировался после столкновения со сторонниками Садыра Жапарова 9 октября. После Бабанов поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьера, а член связанной с ним партии «Республика» Руслан Казакбаев вошел в новый кабмин как глава МИД.