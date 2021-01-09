Издание Factcheck уличило главу ЦИК Нуржан Шайлдалбекову в избирательном отношении к отдельным кандидатам в президенты и скрытии информации.

Когда Factcheck в декабре 2020 года уличил Садыра Жапарова в использовании госохраны во время агитации, представители Жапарова это опровергли и даже заявили, что оружие телохранителей кандидата в президенты было игрушечным.

А представитель Жапарова — адвокат Александр Мощин — утверждал, что политик отказался от госохраны. Жапаров до этого настаивал, что он «обычный кандидат».

Законодательство запрещает использовать госслужащих в агитации. Журналисты сообщали, что охраняющие Жапарова сотрудники госохраны (отдел ГКНБ) носят одежду с инициалами политика и тем самым участвуют в агитации.

Рабочая группа ЦИК передала это дело в МВД, а министерство заявило, что телохранители кандидата не были сотрудниками госохраны. Но Factcheck выяснил личности телохранителей Жапарова — они оказались сотрудниками девятой службы ГКНБ, госохраны.

Одного из телохранителей зовут Адильбек Кармабеков — и он племянник главы ЦИК.

«Неужели родная тетя не узнала своего племянника в маске? Будь она принципиальной, давно дала бы предупреждение Садыру Жапарову», — сообщает издание.

Второго телохранителя зовут Эраслан Усупов — раньше он сопровождал Сапара Исакова. После охранял Садыра Жапарова, пока тот был премьером и и.о. президента. Он же, будучи сотрудником госохраны, следует за Жапаровым во время предвыборной агитации — в одежде с инициалами политика.