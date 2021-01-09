АКС ГКНБ задержал двух «гражданских активистов», инициалы которых соответвуют именам активиста Мелиса Аспекова и предпринимателя Улана Джураева. Ряд СМИ Кыргызстана сообщили, что именно эти люди были задержаны — издания ссылались на свои источники в правоохранительных органах.

На видео задержания и обыска в доме одного из активистов лица задержанных заблюрены, но напоминают внешний вид Аспекова и Джураева.

Мужчин подозревают в угрозах митингами и проверкой финполом «Кыргыз темир жолу». Сообщается, что они требовали от руководства предприятия 250 тысяч долларов — и получили их.

Ранее, в ноябре 2020 года Джураев опубликовал видео из комфортного спецвагона со спальнями, ванной комнатой и гостиной. В ответ на вопрос «Что за поезд?» Джураев ответил — «подарок друзей». Неизвестно, был ли ответ мужчины шуткой.

Джураев известен, как член «Ата-Мекен», хотя в последнее время положительно высказывался об оппоненте своих однопартийцев — Садыре Жапарове. Мелис Аспеков известен как сторонник Жапарова, хотя окружение политика и партия «Мекенчил» отрицают, что активист связан с их лидером. Накануне, 8 января, оба публиковали фото со встречи Жапарова со сторонниками в Бишкеке. В этот же день, по информации ГКНБ, мужчины были задержаны.