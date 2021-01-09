И.о.премьера, вице-премьер Артем Новиков на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по проблеме смога в Бишкеке рассказал о том, как продвигается его инициатива по переводу бишкекской ТЭЦ на газ.

По его словам, переговоры с «Газпромом» уже идут. Холдинг вместе с специалистами ТЭЦ и ОАО «Электрические станции» подсчитал, что на переоборудование объекта потребуется около 3,5 млрд сомов. Котлы менять не придется: они еще советские и рассчитаны и на работу на газе.

Но по тому, сколько будет стоить газ для ТЭЦ, стороны пока не пришли к соглашению.

«Если стоимость газа для ТЭЦ будет минимальной и не будет сильно превышать сегодняшние затраты на топливо в осенне-зимний период, то будем переводить. Но если тариф останется и при этом стоимость выработки вырастет, то где мы найдем деньги? Конечно, вопрос экологии очень важен, но с экономической составляющей мы тоже не можем не считаться», — заявил чиновник.

Кроме того, Новиков заявил, что финпол начал на ТЭЦ проверку. Только по четырем котлам выявили превышение выбросов.

«Было проверено выборочно четыре котла по выбросам. По многим показателям превышение в три раза от расчетного норматива», — рассказал Артем Новиков.

Дело не в самих фильтрах, а в топливе.

«Сейчас основная доля — местный уголь, он по калорийности ниже, а по зольности, наоборот, почти в четыре раза выше. По каждому типу угля есть замечания», — отметил чиновник.

По его словам, в этом сезоне принцип отбора поставщиков угля изменится.

«Чтобы отборы проб проводились до размещения угля на ТЭЦ. Это должно делаться летом», — сказал и.о.премьера.

Смог в Бишкеке

Проблема смога в столице обсуждается еще с 2017 года. Однако информация о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха — выхлопные газы машин. Воздух загрязняется и от частного сектора, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха, кроме машин и жилмассивов, влияют выбросы от ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. При этом, власти утверждают, что на столичной ТЭЦ стоят фильтры, которые очищают выбросы твердых частиц на 97%.

Читать по теме: