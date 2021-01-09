Некорректное поведение ведущих на дебатах кандидатов в президенты, а также факт удаления видео дебатов, на которых был показан компрометирующий материал на Садыра Жапарова, стали причиной обсуждения в ЦИК. Рабочая группа ЦИК предложила Центризбиркому обратиться в парламент с инициативой — упразднить все государственные СМИ, в том числе ОТРК.

«Эфирное время для проведения дебатов можно будет закупать у частных телекомпаний, что будет способствовать и развитию медиа рынка страны в целом.Телеканалы будут конкурировать за право проводить дебаты, возможно даже и бесплатно будут предлагать, поскольку они смогут монетизировать предоставленное время через рекламу. Будут также запущены механизмы конкуренции между телеканалами, способствующие выработке интересных форматов дебатов и приглашение настоящих профессионалов для блестящего их проведения. И, конечно же, это еще и экономия бюджетных средств», — считает член ЦИК Гульнара Джурабаева.

В ЦИК «Клоопу» сообщили, что в отношении ОТРК была применена санкция — рабочая группа рекомендовала вынести официальное предупреждение за поведение ведущих, которые вмешивались в дебаты, прерывали их и пытались продвигать идею о президентской форме правления. Такое поведение во время дебатов запрещено законом.

Если будет второй тур выборов и ОТРК получит повторное предупреждение, телекорпорацию могут лишить аккредитации.

Когда озвучивалось предложение о предупреждении для ОТРК, от телеканала присутствовал только технический директор, который не мог ответить на вопросы о поведении ведущих и авторах вопросов для эфира. Ему дали час времени для того, чтобы с рабочей группой ЦИК встретилось руководство ОТРК и продюсеры дебатов. ОТРК проигнорировала просьбу рабочей группы.

Ранее за удаление записи дебатов из соцсетей и YouTube, рабочая группа рекомендовала ЦИК оштрафовать руководство телеканала на 5 500 сомов. ЦИК вынесла штраф гендиректору телеканала