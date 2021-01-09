Ленинское РОВД Бишкека сообщило 24.kg о нападении депутата Жанара Акаева на супругу. Якобы 8 января милиция приехала на вызов к гражданке К.Ж, которая сообщила о том, что ее супруг — Жанар Акаев — пнул ее в шею и по ногам. По информации РОВД, начато досудебное производство.

Мы обратились к супруге политика Жыргал Масалбековой за комментарием — она опровергла информацию РОВД. Когда журналистка спросила ее, пострадала ли она от домашнего насилия, девушка ответила — «Нет, это неправда».

«Я в абсолютном порядке. Заявление я никуда не писала», — сообщила она после этого в своих соцсетях.

Депутат тоже опроверг утверждение милиции.

«Это информация не соответствует действительности. Быть такого не может. Хочу отметить, что такого никогда не было и не будет», — написал он в соцсетях.

Урматтуу достор! Өзгөчө журналисттер. Жанар Акаев аялын сабады деген маалымат таптакыр чындыкка дал келбейт. Андай... Опубликовано Janar Akaev Пятница, 8 января 2021 г.

Кто такой Жанар Акаев?

Жанар Акаев в прошлом был журналистом радио «Азаттык», около полугода в 2015 году занимал должность пресс-секретаря президента Алмазбека Атамбаева. В том же году стал депутатом от проатамбаевской СДПК.

Был несогласен с линией партии, спорил, выступал против сомнительных инициатив коллег, за что получал неприятные эпитеты от Атамбаева. Вышел на акцию в защиту свободы слова, когда Атамбаев давил на СМИ — они получали многомиллионые иски за якобы оскорбление его чести и достоинства.

После марша, в марте 2017 года, Жанара Акаева исключили из фракции СДПК за «несовпадение позиций». В выборах в парламент 2020 года участвовал, как новый лидер «Ата-Мекена».