Фигурантом дела о строительстве школы в жилмассиве «Калыс Ордо» стал бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По словам адвоката Сергея Слесарева, Атамбаева подозревают в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс Ордо».

«Однако стоит отметить, что решение о строительстве учебного заведения принимало правительство. Визу Атамбаев обязан был поставить, поскольку это переписка, к нему поступает письмо, он должен ответить», — сказал Сергей Слесарев.

Второй адвокат бывшего президента Замир Жоошев недоумевает, почему для следователя ГКНБ Кубанычбека Сабырова и прокурора Мукашева, утвердившего обвинительный акт, строительство школы является преступлением.

«Как это может быть преступлением, если с 2014 года начато строительство и до сих пор там учатся дети? Как это может быть преступлением, если была необходимость и на эти средства была построена школа, которая до сих пор работает? Деньги не были украдены», — заявил Замир Жоошев.

По его словам, согласно документу, Алмазбек Атамбаев виновен в том, что согласился на строительство школы для 750 учеников в жилмассиве «Калыс-Ордо». Для строительства школы Китаем был выделен грант в размере $2 млн.

По этому же делу проходил экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Кулматова обвиняли в незаконном использовании 2 млн долларов США из китайского гранта на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо в 2014 году.

В 2018 году сообщалось, что в период строительства школы сменилось три фирмы-подрядчика, а государству пришлось выделять дополнительные средства для того, чтобы закончить объект. Из-за проблем с экспертизой китайских подрядчиков стройку дважды замораживали. У правоохранителей возникли вопросы о рациональности траты средств во время строительства.

Кулматова признали виновным в коррупции при строительстве школы, но приговорили не к 15 годам лишения свободы, а к штрафу в пять миллионов сомов и конфискации. Бывшего градоначальника освободили в зале суда в декабре 2019 года — он провел под арестом около 1,5 лет. По приговору Ленинского районного суда он был приговорен к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов. Верховный суд изменил это решение и снизил эту сумму до 4 миллионов 400 тысяч сомов.

Кулматов себя виновным не признал.

Уголовные дела в отношении Атамбаева

Ранее Верховный суд отменил приговоры нижестоящих инстанций в отношении Атамбаева по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Нижестоящие суды приговорили бывшего президента к 11 годам лишения свободы.

Однако бывшего президента не освободили из заключения.

По словам Жоошева, по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны были выпустить из колонии.