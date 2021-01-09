ГКНБ сообщил о задержании двух кыргызстанцев по подозрению в вымогательстве. Их водворили в СИЗО ГКНБ. Ведомство сообщило, что задержанные — «гражданские активисты» с инициалами М.А. и У. Д. Kaktus media, ссылаясь на правоохранительные органы, утверждает, что задержанные — Мелис Аспеков и Улан Джураев. Аналогичную информацию, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили и другие СМИ.

Ведомство утверждает, что на мужчин написали заявление в «Кыргыз Темир Жолу». Заявители утверждают, что задержанные угрожали руководству предприятия проверкой финпола, проведением митингов и требовали 250 тысяч долларов.

По информации ГКНБ, руководство предприятия передало предполагаемым вымогателям деньги.

Кто такие Аспеков и Джураев?

На фото первый — Аспеков, третий — Джураев.

Мелис Аспеков — сторонник кандидата в президенты Садыра Жапарова. По информации источника Kaktus media, Аспеков и Джураев были задержаны 8 января.

Аспеков — упоминался член «Мекенчил», партии, в которой руководит глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В ноябре Аспеков сообщил, что возглавил Чуйский предвыборный штаб Жапарова.

Однако в штабе партии 9 января нам сообщили, что они никак не связан ни с политобъединением, ни с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым.

«Мелис Аспеков не член партии «Мекенчил», есть официальное письмо, которое в МВД отправлено. В штате не проходит, ни в списках, ни в уполномоченных его нет. Еще до выборов мы направляли это письмо. Он не связан ни с «Мекенчил», ни с Садыром Жапаровым, вообще никаких связей», — сказали нам.

У Аспекова уже были проблемы с законом, но в октябре, после прихода Жапарова на пост премьера и и.о. президента, с активиста сняли судимость.

Аспекова обвиняли в хулиганстве. Якобы он не захотел в 2015 году платить за такси и угрожал водителю оружием. Его по этому делу осудили на пять лет — сначала он находился в колонии усиленного режима, а после был переведен в колонию-поселение.

Аспеков никогда не признавал вины и считал, что причина уголовного преследования — его политическая активность.

В 2017 году Аспекова задержал ГКНБ по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». Якобы он готовил беспорядки совместно с политиком Канатом Исаевым, который поддерживал кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Тогда правозащитники считали причины задержания Аспекова «сомнительными». Но Бишкекский городской суд признал его виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам тюрьмы.

Улан Джураев — известен как предприниматель, советник компании «Спецпроектмонтаж». Еще недавно числился членом «Ата-Мекена». По информации СМИ, он сын экс-депутата Мурата Джураева. «Ата-Мекен» остался недоступным для комментариев.