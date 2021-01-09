Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента, у которых ранее подтвердили коронавирус. Смерть зафиксировали в Бишкеке и в Таласской области.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 367 человек с COVID-19.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус выявили у 147 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице, а в Таласской области за сутки новых заражений не зафиксировали.

Бишкек — 70;

Чуйская область — 38;

Иссык-Кульская область — 21;

Ошская область — 5;

Баткенская область — 5;

Нарынская область — 4;

Ош — 3;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 82 138 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 147 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 77 751 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 9 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 862 пациента, из них 53 — в реанимации, еще 247 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 1 232 пациента лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили два новых случая заражения COVID-19 — в Чуйской и Ошской областях. Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 14 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 143 медиков, из которых всего выздоровели 3 997 медработников.