К 16:00 явка на выборах президента составила 26,6%. Для сравнения, в это же время на парламентских выборах 4 октября 2020 года явка была 37% (позднее результаты выборов были признаны недействительными).

Мы проанализировали итоги всех выборов президента в Кыргызстане и выяснили, что явка избирателей сокращается практически каждый год.

За всю историю независимого Кыргызстана самая высокая явка была на первых выборах президента в 1991 году. Тогда проголосовало 89% избирателей, а победил Акаев, набрав свыше 95% голосов.

Вплоть до 2011 года требовалась как минимум 50% явка, чтобы выборы признали состоявшимися. Однако, в 2011 году приняли новый конституционный закон, и эту норму отменили. Теперь, чтобы выбрать президента в Кыргызстане минимальный порог явки не нужен.

При этом, существует норма о явке на референдуме — его признают состоявшимся, если проголосуют более 30% участников референдума. До 2016 года для этого требовалось свыше 50% явки.

В итоге, мы видим, как начиная с 2011 года все меньше и меньше избирателей приходили на выборы, а победивший кандидат в президенты набирал все меньше голосов.

Рекордно низкая явка была на выборах президента в 2017 году, когда чуть больше половины избирателей пришли на выборы.