К 16:00 явка на выборах президента составила 26,6%. Для сравнения, в это же время на парламентских выборах 4 октября 2020 года явка была 37% (позднее результаты выборов были признаны недействительными).
Мы проанализировали итоги всех выборов президента в Кыргызстане и выяснили, что явка избирателей сокращается практически каждый год.
За всю историю независимого Кыргызстана самая высокая явка была на первых выборах президента в 1991 году. Тогда проголосовало 89% избирателей, а победил Акаев, набрав свыше 95% голосов.
Вплоть до 2011 года требовалась как минимум 50% явка, чтобы выборы признали состоявшимися. Однако, в 2011 году приняли новый конституционный закон, и эту норму отменили. Теперь, чтобы выбрать президента в Кыргызстане минимальный порог явки не нужен.
При этом, существует норма о явке на референдуме — его признают состоявшимся, если проголосуют более 30% участников референдума. До 2016 года для этого требовалось свыше 50% явки.
В итоге, мы видим, как начиная с 2011 года все меньше и меньше избирателей приходили на выборы, а победивший кандидат в президенты набирал все меньше голосов.
Рекордно низкая явка была на выборах президента в 2017 году, когда чуть больше половины избирателей пришли на выборы.
Низкая явка может привести к тому, что все меньше людей будут определять будущее 6.5 миллионного Кыргызстана. Согласно нынешнему закону, даже если на выборы придет один человек, они будут признаны состоявшимися.
Редактура: Азиза Раимбердиева