Оказалось, что с главой стройкомпании Тимуром Файзиевым в декабре в бане встречался Мелис Аспеков, а в январе Джураев сообщил о внезапном выигрыше квартиры.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала этот случай, а Тимур Файзиев не жаловался на притеснения, но после задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств.

Аспеков связан с Жапаровым?

Аспеков известен как член партии «Мекенчил». Также в ноябре 2020 года Аспеков заявил, что возглавил предвыборный штаб Садыра Жапарова по Чуйской области.

Однако штаб и сам Садыр Жапаров открещиваются от Аспекова. Проголосовав на выборах 10 января Садыр Жапаров заявил, что Аспеков не имеет отношения к нему и его штабу.

Хотя Аспеков почти каждый свой пост посвящал Садыру Жапарову, освещению его встреч с избирателями и агитацией в его пользу.

Тем не менее, другой кандидат в президенты — экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев — говорит, что Аспеков собирал деньги для агитации Жапарова.

А давно у Аспекова проблемы с законом?

У Аспекова уже были проблемы с законом, но в октябре, после прихода Жапарова на пост премьера и и.о. президента, с активиста сняли судимость.

Аспекова обвиняли в хулиганстве. Якобы он не захотел в 2015 году платить за такси и угрожал водителю оружием. Его по этому делу осудили на пять лет — сначала он находился в колонии усиленного режима, а после был переведен в колонию-поселение.

Аспеков никогда не признавал вины и считал, что причина уголовного преследования — его политическая активность.

В 2017 году Аспекова задержал ГКНБ по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». Якобы он готовил беспорядки совместно с политиком Канатом Исаевым, который поддерживал кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Тогда правозащитники считали причины задержания Аспекова «сомнительными». Но Бишкекский городской суд признал его виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам тюрьмы.