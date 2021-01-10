Как бы я не надеялся на второй тур президентских выборов, похоже, что его не будет, и президентом Кыргызстана станет Садыр Жапаров — человек, который представляет угрозу базовым свободам и правам жителей Кыргызстана.

Что ж, мы проходили это в Кыргызстане.

Учитывая весь накопленный опыт, я вывел план действий. Если каждый посвятит себя хотя бы одному из пунктов этого плана, наша страна, может быть, в итоге выкарабкается из тоталитарной пропасти, в которую она сейчас летит.

Если вы сегодня поддерживаете Садыра Жапарова и проголосовали за него, не обольщайтесь и не питайте себя иллюзиями — с тем подходом к госуправлению, что он проявляет, скоро и вы пожалеете, что он поднялся так высоко. Поэтому прочитайте этот текст всё равно.

Но, в первую очередь, эта дорожная карта для тех жителей Кыргызстана, которые сегодня голосовали за других кандидатов. Итак, что же нам делать?

1. Вкладываться в образование

Некомпетентность — один из бичей современного Кыргызстана. Опять же, это выгодно авторитарному режиму, который управляется криминалом — им нужны глупые бесхребетные люди во всех структурах, потому что с ними легче и проще договориться.

При этом система образования абсолютно дискредитирована. Во многих сферах диплом перестал играть какое-либо значение, потому что никто не доверяет университетам всё равно.

Если вы обладаете какими-то ценными знаниями, делитесь ими, можно делать это неформально, в узком кругу, в широком кругу — да как угодно! Неважно, о чём эти знания — гораздо важнее вдохновить молодых людей нашей страны, особенно в бедных регионах, где, увы, причин для вдохновения не так уж и много.

Не обязательно, чтобы ваши знания были обязательно гуманитарными. Не обязательно вам самим иметь дипломы зарубежных вузов. Вы можете обучать чему-то прикладному, в чём вы хорошо разбираетесь.

Вы крутой сантехник? Соберите группу людей из Иссык-Кульской области и научите их делать самые крутые и комфортные общественные туалеты в туристической зоне.

Вы разбираетесь в растениях? Соберите группу людей из Оша и научите их украшать микрорайоны города вертикальным озеленением.

Вы делаете крутой дизайн? Соберите группу людей из Баткенской области и научите их создавать крутую упаковку для местных сухофруктов.

У вас есть лишняя спальня в квартире? Поселите у себя пару школьников из далёких сёл на год и оплатите им учёбу в хорошей частной школе (эдакий внутрикыргызский FLEX, если вы поняли, о чём я).

Можно столько всего делать. Главное для нас — это вырваться за пределы кокона нашего окружения и начать сеять знания везде. Возможно, придётся делать это за символическую плату, а где-то и бесплатно. Но эта инвестиция окупится миллионы раз, если Кыргызстан станет страной успешных, образованных, целеустремленных, и при этом смелых людей.

Нам всем выгодно, чтобы в Кыргызстане было как можно больше образованных людей, которые имеют высокий доход, и при этом зарабатывают его своим честным трудом и знаниями.

2. Усилить кыргызскую эмиграцию и кыргызское зарубежное лобби

Если у вас есть возможность эмигрировать ради высокооплачиваемой работы в преуспевающую страну, ни в коем случае не теряйте этот шанс. Это звучит контринтуитивно — обычно, все призывают всех оставаться в Кыргызстане, но это, правда, в современном мире совершенно необязательно.

Наоборот, нам нужно богатое влиятельное кыргызское сообщество за рубежом, которое при этом не потеряет связи с родиной.

Если в Кыргызстане установится авторитарный бандитский режим (а всё к тому и идёт), то за границей будет намного легче и безопаснее стать успешным и богатым. Заработанные там ресурсы вы потом можете вкладывать в родную страну, и это очень поможет нам.

Гораздо больше вероятности, что крутую сеть школ в Кыргызстане построит свой же кыргызский мультимиллионер, чем условный американский, европейский или даже российский филантроп. При этом совершенно неважно, где этот мультимиллионер будет жить, хоть в Уругвае. Деньги, к счастью, давно уже можно переводить онлайн, да и обучать тоже можно онлайн, мы в этом прекрасно убеждаемся с 2020 года.

Зарубежное кыргызское лобби нужно будет ещё и для пункта номер три:

3. Лишать криминал денег

Весь этот политический кризис и угроза авторитаризма не случились бы в Кыргызстане, если бы не огромное влияние организованного криминала на политические процессы. Поэтому нам нужно объединиться в борьбе с ОПГ. Давайте лишим их денег.

Мы не возьмём криминал силой, да и не надо. Мы, увы, не можем надеяться на наши правоохранительные органы, ибо они сами часто действуют как ОПГ. Но мы можем победить благодаря нашим мозгам, координации и связям.

Санкции, которые США ввели против Раима Матраимова и Уулкан Тургуновой — это отличный пример. Такого нужно больше.

Если у вас есть выход на лоббистов, влиятельные организации или напрямую на политиков и чиновников из США, Евросоюза и Ближнего Востока, пожалуйста, пользуйтесь этим как можете. Рассказывайте на всех уровнях о том, что у нас происходит. Присылайте им ссылки на наши расследования, в конце концов (они есть и на английском тоже).

Обязательно рассказывайте им, что коррупция в Кыргызстане — это их проблема тоже, потому что Хабибулла Абдукадыр в итоге тратит свои деньги в Германии и США, Матраимовы покупают недвижимость в Эмиратах, а Максим Бакиев живёт роскошной жизнью в Великобритании. Призывайте их останавливать этот грязный поток денег в их страны.

Добивайтесь того, чтобы любой коррумпированный чиновник или член ОПГ из Кыргызстана оказывался персоной нон-грата в максимально возможном количестве стран.

Нам нужно сделать всё, чтобы сотрудничать с криминалом было невыгодно, чтобы вести криминальный бизнес было максимально неприбыльно и рискованно.

4. Держаться вместе

Надо найти единомышленников — других людей, готовых критически осмысливать происходящее в стране. Людей, кому небезразлично соблюдение прав человека. Людей, которые хотят видеть Кыргызстан успешной, свободной, независимой страной.

Нам будет психологически непросто в ближайшие годы, особенно когда наших близких начнут преследовать за их критические по отношению к власти взгляды. Или когда за нашими знакомыми установят слежку чекисты Камчыбека Ташиева. Или когда кто-то из нашего окружения будет вынужден бежать из страны. Или когда что-то из перечисленного случится с нами самими.

Но чем сплоченнее гражданское общество будет держаться вместе, тем мы будем сильнее.

Давайте знакомиться, дружить, готовиться к следующим выборам и помогать друг другу. Помощь будет нужна как психологическая — может быть, в каких-то случаях важно будет просто выговориться друг другу, — так и более серьёзная, когда нужно будет вместе отстаивать наши права.

Отстаивать будет что — сейчас начнут и Конституцию нам менять, и на парламентских выборах фарс устраивать, и драконовские меры против гражданского общества применять. Для борьбы с этим беззаконием нужны будут силы.

В одиночку бороться почти невозможно.

Бороться же вместе — эффективно и не так страшно.