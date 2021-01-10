После того, как Садыр Жапаров проголосовал на своем избирательном участке на референдуме по форме правления и досрочных президентских выборах, он немного пообщался с журналистами. Вот чем он решил поделиться с представителями СМИ.

Про то, кто кому подчиняется и про ближайшее будущее

По мнению Жапарова, после выборов все кандидаты должны признать итоги, даже если выиграет сам Жапаров.

«Мы признаем любые итоги выборов. Все кандидаты должны признать того, кто выиграет, будь это я или другой [кандидат]», — сказал он.

Потому что надо «уважать большинство».

«Меньшинство должно подчиняться голосу большинства», — заявил он.

Про секреты избирательного фонда

Вызвало вопросы и финансовое обеспечение кампании Жапарова. До ночи 6 октября 2020 года он находился в колонии несколько лет — его признали виновным в захвате заложника и приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Но по данным на 10 января 2021 года, у него оказался самый большой избирательный фонд: более чем 67 млн сомов, которые он полностью израсходовал.

«Мы ничего не скрыли. Помните прошлые выборы, неофициальных расходов много было. Более 60 млн сомов на мою предвыборную кампанию ушло. Это все деньги избирателей. Раньше, оказывается, до 200 млн сомов расходов было, а расходы в 20-30 млн долларов скрывали», — ответил Жапаров на вопросы представителей СМИ.

Ранее 5 января представители другого кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева направили заявление в ГНС с просьбой предоставить данные по уплате налогов от кандидата Садыра Жапарова. По данным ЦИК, на счет Жапарова с 23 ноября по 1 декабря 2020 года поступило 15 млн сомов. Источником этих средств указаны «собственные средства кандидата». Официального ответа пока не поступило и не было обнародовано.

* На конец декабря у Жапарова на избирательном счету было почти 46 млн сомов, 15 из которых были обозначены как его «собственные средства». Сам он объяснял, что такая сумма у него набралась «от народа», пока он отбывал срок в колонии и народ же якобы его кормил в тюрьме передачками и обеспечивал его одеждой. Кроме этих 15 млн, остальные 30,9 млн поступили от двух коммерческих компаний и десяти граждан. В его спонсорах оказались ресторатор из Кара-Суу, чиновник при Жээнбекове и фигуранты уголовных дел.

Про связи с Китаем

Наконец, Жапаров рассказал о том, что его связывает с Китаем и опроверг слухи, массируемые в последнее время в кырнете о его возможном шпионаже и о других правонарушениях, кроме тех уголовных дел, по которым его оправдали после освобождения.

«Ничего на меня не нашли, это их фантазия. Нет фактов, что мне продали земли. Меня в этом не смогут обвинить. Из-за того, что на меня нет ничего, придумали, что шпион Китая, друг шпиона Китая. Но сейчас народ не такой, какой был лет 20-30 назад. У всех есть смартфоны, источники информации открыты. Любая информация доходит за несколько минут», — отметил он.

*В частности, про связи Жапарова и Китая говорил его оппонент, другой кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев. После того, как Жапаров предложил в качестве одного из вариантов выплаты внешнего долга перед Китаем передачу сырья с месторождения Жетим-Тоо, Сегизбаев обвинил его в том, что это шаг для того, чтобы некий инвестор смог запустить в Урумчи завод для переработки руды. Этому инвестору якобы при президентстве Курманбека Бакиева месторождение Жетим-Тоо и было продано в 2009 году. Сам Жапаров до этого обвинение не опровергал.

По официальной информации лицензия на разработку была выдана 14 декабря 2009 года фирме «Арт Майнинг». Учредителями фирмы были указаны Ульяна Пак и Денис Гладышев. Пак называют доверенным лицом Максима Бакиева. Позже 80% акций фирмы приобрела компания Mylin Resource, принадлежащая гражданину Китая Фу Пэну.

Политический кризис в Кыргызстане

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начался политический кризис. Последствием кризиса стала смена власти в стране — на пост и.о. президента при поддержке сторонников пришел Садыр Жапаров, который за несколько дней совершил кадровые перестановки, назначив на ряд должностей своих соратников.

После этого он сложил с себя полномочия и выдвинул свою кандидатуру на выборы. Ряд кандидатов в президенты не раз делали заявление, что Жапаров за время агитации нарушал выборное законодательство. В том числе, кандидаты отмечали, что Жапаров использует административный ресурс.

Также, несмотря на то, что Жапаров уже не занимает высокопоставленную должность, его друг Камчыбек Ташиев все еще глава Госкомитета нацбезопасности, а другой соратник Жапарова — Талант Мамытов — сейчас и.о. президента.

Сам же Жапаров пока был на посту премьер-министра и и.о. президента инициировал при поддержке депутатов шестого созыва референдум по форме правления.

Вместе с референдумом Жапаров и ряд депутатов инициировали поправки в Конституцию Кыргызстана.

Однако представленный проект новой Конституции после публикации подвергся критике со стороны общественности и юристов. В частности юристы отмечали, что в случае, если принять новую Конституцию, новый президент получит контроль над всеми ветвями власти.