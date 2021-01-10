Пресс-служба МЧС сообщила, что в городе Каракол Иссык-Кульской области 10 января произошел взрыв газового баллона в одной из фастфудных. В результате пожара погибла 20-летняя девушка, еще шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу.

Видео с места инцидента опубликовала пользовательница фейсбука Алена Хоменко.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в точке быстрого питания поступило в 15:16. Пожар полностью был потушен в 15:42.

Подобный пожар со взрывом газового баллона в точке фастфуда произошел ранее в Таласе. Тогда при пожаре пострадали 11 человек.