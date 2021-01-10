На досрочных выборах президента участвуют 17 кандидатов: у всех них была разная стратегия агитации. Пока одни кандидаты печатали тысячи баннеров и плакатов и развешивали всюду изображения своих лиц, другие решили вложиться в рекламу от Фейсбука и Инстаграма.
Мы проанализировали данные о затратах и показах рекламы 13 кандидатов в президенты из Библиотеки рекламы от Фейсбука.
Лишь два кандидата вложили свыше тысячи долларов в рекламу на Фейсбуке — это Аймен Касенов и Бабыржан Тольбаев.
Несмотря на небольшую разницу вложенных в рекламу денег, показы их рекламы (сколько раз реклама высвечивалась на экранах) отличаются. Реклама Аймена Касенова появлялась в ленте кыргызстанцев более 5,5 миллионов раз, а у Бабыржана Тольбаева — более 1,2 миллиона раз.
Стратегия этих кандидатов такая — вложить больше денег, чтобы получить больше показов и охватов. При этом, другие кандидаты делали ставки не на сумму потраченных денег, а на количество постов.
Например, Эльдар Абакиров сделал целых 72 рекламных поста (больше остальных), которые показывались в ленте более 1,7 миллионов раз.
Некоторые кандидаты решили отказаться от рекламы в Фейсбуке и Инстаграме. Среди них Клара Сооронкулова, Арстанбек Абдылдаев, Имамидин Ташов и Садыр Жапаров (от его официальной страницы, указанной на сайте, не было рекламных постов).
Садыр Жапаров активнее остальных вел агитацию оффлайн: у него было больше всего штабов, билбордов и агитаторов.
Количество его штабов превышает почти в 8 раз количество штабов всех остальных кандидатов вместе взятых.
Реклама кандидатов в Фейсбуке и Инстаграме отличалась и в региональном контексте.
Ни у одного кандидата нет рекламных постов, которые были бы таргетированы на аудиторию из Баткенской области. Возможно это техническая особенность Фейсбука.
Также почти не было рекламы, направленной на аудиторию Джалал-Абадской области — неизвестно, почему кандидаты решили обойти эту область стороной.
Есть лишь несколько постов у Касенова, Абакирова и Асанова, которые преимущественно были направлены на аудиторию из Джалал-Абада.
Равшан Джеенбеков отличился тем, что не один его рекламный пост не был направлен на Ошскую область — регион, где больше всего избирателей.
Все остальные кандидаты ставили таргет рекламы преимущественно на Бишкек и Ошскую область.
Суммарно все кандидаты потратили свыше 6,5 тысяч долларов на рекламу в Фейсбуке.
Над материалом работали: Алексей Журавлев, Саадат Тологонова и Луиза Атабаева
Редактура: Азиза Раимбердиева