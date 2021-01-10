На досрочных выборах президента участвуют 17 кандидатов: у всех них была разная стратегия агитации. Пока одни кандидаты печатали тысячи баннеров и плакатов и развешивали всюду изображения своих лиц, другие решили вложиться в рекламу от Фейсбука и Инстаграма.

Мы проанализировали данные о затратах и показах рекламы 13 кандидатов в президенты из Библиотеки рекламы от Фейсбука.

Лишь два кандидата вложили свыше тысячи долларов в рекламу на Фейсбуке — это Аймен Касенов и Бабыржан Тольбаев.