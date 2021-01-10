10 января в Кыргызстане проходят досрочные выборы в президенты и референдум по форме правления. Всего 17 кандидатов борются за позицию главы государства, однако Садыр Жапаров потратил больше всех остальных кандидатов вместе взятых — 67 млн сомов.

По состоянию на 10 января, все кандидаты собрали свыше 122 миллионов сомов.

Больше половины от общей суммы принадлежит Садыру Жапарову — в его избирательном фонде свыше 67 млн сомов, которые он полностью израсходовал. Это больше, чем затраты всех остальных кандидатов вместе взятых.

Следующий после Жапарова — Бабур Тольбаев: он собрал 14 млн сомов, из которых потратил 12,5 млн.