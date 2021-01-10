Кандидат в президенты Садыр Жапаров после голосования прокомментировал журналистам задержание активиста Мелиса Аспекова по делу о вымогательстве у «Кыргыз темир жолу».

В комментарии журналистам Жапаров рассказал, что узнал о задержании Аспекова 9 января.

«Кем бы он ни был — родственником или знакомым — все должны ответить [за свои действия]. Все мы равны перед законом начиная от президента и до земледельца», — сказал Жапаров.

О задержании активиста Мелис Аспеков и Улана Джураева сообщило СМИ 9 января, ссылаясь на собственные источники. Сообщается, что Аспеков и Джураев требовали от руководства «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч и получили их.

Известно, что в ноябре 2020 года Джураев опубликовал видео из комфортного спецвагона со спальнями, ванной комнатой и гостиной. В ответ на вопрос «Что за поезд?» Джураев ответил — «подарок друзей». Неизвестно, был ли ответ мужчины шуткой.