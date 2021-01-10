Экс-президент Сооронбай Жээнбеков проголосовал за президентскую форму правления 10 января. Об этом он сообщил журналисту Reporter.kg после голосования.

При этом, несмотря на свой выбор, в апреле 2020 года в преддверии годовщины Апрельской революции, Жээнбеков, будучи главой государства, обещал развивать парламентаризм.

«Были сделаны решительные шаги для установления парламентской демократии, и мы приложим все усилия для развития парламентаризма в нашей стране», — заявил тогда Жээнбеков.

Экс-президент сделал свое заявление на фоне инициативы депутата Курманкула Зулушева, который 1 апреля предложил провести в стране референдум по выбору формы правления.

Проходящие 10 января 2021 года референдум по форме правления и досрочные выборы президента стали следствием политического кризиса, который начался в Кыргызстане после парламентских выборов в октябре 2020 года. После оглашения предварительных результатов в Бишкеке не согласные с их итогами вышли на митинг.

Позже митинги переросли в беспорядки и столкновения с граждан милицией. На фоне беспорядков из колонии были освобождены ряд заключенных в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев и политик Садыр Жапаров, который за короткое время добился отставки Жээнбекова и занял пост и.о. президента при поддержке своих сторонников.

Жапаров был одним из первых, кто инициировал выборы по форме правления, а также изменения Конституции Кыргызстана.