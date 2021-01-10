Сегодня, 10 января, проходят досрочные выборы президента и референдум по форме госуправления. С самого открытия избирательных участков наблюдатели и избиратели со всей страны сообщают о том, что не везде работают автоматические считывающие устройства (АСУ).

На некоторых участках электронные урны заменили на обычные прозрачные, а на некоторых избирателям с бюллетенями в руках пришлось подождать, пока неполадки устранят.

Из-за неработающих урн члены УИКов складывали оба вида бюллетеней в одну урну, тем самым нарушая законы «О выборах» и «О референдуме».

Например, на участке № 5304 в Оше АСУ для президентских выборов отключилось на 10 минут. Наблюдательница Алтынай Галиева сообщила, что члены УИК предложили класть бюллетени в урну для референдума. Наблюдатели выступили против такого решения. Через некоторое время АСУ снова заработало.

На участке № 3147 в Караколе в 9:40 АСУ для референдума перестало работать на 45 минут. 13 избирателей, не дождавшись, ушли и оставили свои бюллетени председателю УИК.

На некоторых участках урны не работали из-за отключения электричества и холода.

Специалисты ЦИКа заявили, что чаще всего отключение АСУ на избирательных участках связано с человеческим фактором.

По их словам, они приезжают на место и изучают причины, когда поступают сообщения о неработающих АСУ.

В одном из случаев сложность возникла из-за неправильно наклеенных на АСУ табличек – члены УИК перепутали урны, куда нужно опускать бюллетени для голосования за кандидатов в президенты и для референдума.

«Урна не принимает бюллетени за референдум, если она настроена на считывание информации о кандидатах в президенты. И наоборот. Члены УИК меняют таблички, и все работает. Сложности возникают, потому что не проводят обычные процедурные действия», — рассказали в ЦИКе.

Специалисты отметили, что они выезжают на проверки Бишкеке и Сокулуке, кроме того, специалисты также есть в регионах. В каждом ТИК есть системный администратор и технические специалисты.

«Члены УИК знают, к кому нужно обращаться, если АСУ не сработала. Но теряются, забывают телефоны», – пояснили они.

Председатель бишкекской территориальной-избирательной комиссии Кайрат Маматов отметил, что технические группы выезжают на участки, некоторые АСУ удалось запустить, на остальных придется голосовать при помощи обычных урн. Он заверил, что на результатах голосования это не отразится.