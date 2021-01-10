По предварительным результатам Садыр Жапаров лидирует в гонке с большим отрывом. На референдуме свыше 80% проголосовали за президентскую форму правления.
В течение 20 дней ЦИК должна опубликовать официальные итоги выборов и референдума. На данный момент комиссия обработала 96,4% голосов автоматически считывающих урн (АСУ).
Окончательными являются итоги ручного подсчета, которые на данный момент недоступны.
По непонятным причинам, ЦИК так и не опубликовала финальную явку в 20:00. По нашим предварительным подсчетам явка составляет примерно 38-39% (на основании 96,4% голосов АСУ).
В пресс-службе ЦИКа сообщили, что все итоговые цифры по явке сообщат только на брифинге утром 11 января.
Автоматический подсчет голосов
На выборах в Кыргызстане используются автоматически считывающие урны (АСУ) — урны со встроенным сканером, которые могут выдавать результаты голосования в режиме реального времени сразу после закрытия участка. Результаты АСУ не являются окончательными.
Сейчас по результатам подсчета свыше 1 млн 300 тысяч бюллетеней с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров:
На референдуме по форме правления большинство голосов сейчас за президентскую форму:
В регионах больше всего за Садыра Жапарова голосуют в Иссык-Кульской области, а меньше всего — в Бишкеке.
Авторы: Азиза Раимбердиева, Луиза Атабаева, Алексей Журавлев