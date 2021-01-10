По предварительным результатам Садыр Жапаров лидирует в гонке с большим отрывом. На референдуме свыше 80% проголосовали за президентскую форму правления.

В течение 20 дней ЦИК должна опубликовать официальные итоги выборов и референдума. На данный момент комиссия обработала 96,4% голосов автоматически считывающих урн (АСУ).

Окончательными являются итоги ручного подсчета, которые на данный момент недоступны.

По непонятным причинам, ЦИК так и не опубликовала финальную явку в 20:00. По нашим предварительным подсчетам явка составляет примерно 38-39% (на основании 96,4% голосов АСУ).

В пресс-службе ЦИКа сообщили, что все итоговые цифры по явке сообщат только на брифинге утром 11 января.