К 14:30 в Кыргызстане проголосовали всего 661 501 человек — это 18,5% от всех избирателей в Кыргызстане. Самые активные регионы — город Ош и Иссык-Кульская область.

Для сравнения, на аннулированных парламентских выборах в октябре 2020 года в это же время проголосовали более 28% избирателей.

В Бишкеке проголосовали свыше 72 тысяч человек (17,3%), а в городе Ош более 35 тысячи избирателей (23,33%). По количеству проголосовавших лидируют Ошская (134 397 человек) и Джалал-Абадская (126 830) области.

По данным ЦИК, на 14:30 4908 кыргызстанцев проголосовали за границей — или 9,92% от всех избирателей вне Кыргызстана.

Наша интерактивная карта показывает количество проголосавших на выборах президента (в процентах и в абсолютных числах) и регулярно обновляется.