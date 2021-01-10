Кандидат в президенты Садыр Жапаров провел пресс-конференцию в отеле «Урмат-Ордо» сразу после окончания общенационального голосования. 10 января кыргызстанцы выбирали президента и форму правления страной: парламентскую или президентскую.

По предварительным результатам выборов, Жапаров лидирует в президентской гонке с большим отрывом. При этом, на референдуме свыше 80% голосов было за президентскую форму правления.

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей

Он отметил, что «приходит к власти» в сложный период для страны, поэтому для него важна поддержка кыргызстанцев. Жапаров выразил уверенность, что Кыргызстан в течение двух-трех лет «выйдет из этого кризиса, но для этого нужна «политическая стабильность».

Кандидат в президенты подчеркнул, что около 2 млн кыргызстанцев находятся за рубежом на заработках и пообещал вернуть их домой, обеспечив достойной работой. Также он призвал всех объединиться для погашения внешнего долга Кыргызстана. Жапаров сказал, что его команда разработала программу по борьбе с нищетой, которую он планирует осуществить в течение 2,5 лет.

«В моем сердце нет злости или ненависти. Ни к моим соперникам, ни к тем, кто пытался дискредитировать меня. Сейчас нет необходимости распространять ложную информацию и клевету. Ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я призываю своих оппонентов объединиться и давайте все будем “мекенчилами” [патриотами]», — сказал Жапаров.

Также он прокомментировал низкую явку на выборах — по его мнению, высокая явка на прошедших выборах была «фальшивой», сделанной прежними властями через форму №2. Жапаров пообещал, что «отныне выборы будут проходить чисто».

«Я сам до прихода к власти не верил в честность выборов. Но после я изучил работу ЦИК и убедился в том, что там все честно проходит», — сказал Жапаров.

Жапаров прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что его оппоненты собирают на окраинах Бишкека своих сторонников для проведения митинга.

«Меньшинство должно подчиниться большинству. Это в естестве вещей. Поэтому они должны прислушаться к гласу народа», — сказал Жапаров.

Конституционная реформа

По Конституционной реформе он сказал, что сначала Конституционное совещание подготовит проект основного закона, затем парламент назначит референдум, после которого все будет «новое» — и парламент, и госструктуры, и законы.

При этом, Жапаров пообещал, что «равновесие» между парламентом и президентом сохранится. Также он упомянул, что новые законы будет также писать аппарат президента.

Угрозы СМИ

Кандидат в президенты попросил издание «Азаттык» «не коверкать» его слова, «вырывая из контекста» и «направляя» в другую сторону.

Жапаров также попросил СМИ «помнить об ответственности» за свои публикации. Он сказал, что заметил во время предвыборной гонки, как его слова «коверкали». В этом контексте он еще раз выделил издание «Азаттык».

«Я буду защищать СМИ, но прошу вас не вырезать мои слова, слова политиков и членов правительства, и использовать в другом контексте со своими комментариями. Тогда не будет гонений», — заявил политик.

Борьба с коррупцией или угрозы оппонентам

Главным направлением своей деятельности Жапаров назвал борьбу с коррупцией.

«Мы не повторим ошибок прежних властей. Вся работа будет вестись открыто и прозрачно. Мы не допустим политических гонений. Но мы не будем укрывать нарушивших закон. Мы должны очиститься от старых бюрократов и коррупционеров. Это — требование народа», — сказал он.

Жапаров напомнил, что 5 октября кыргызстанцы вышли на протест, требуя люстрации. Теперь он собирается реализовать свое обещание.

Жапарову напомнили о его работе комиссаром в агентстве по борьбе с коррупцией при правлении Курманбека Бакиева.

«В то время агентство по предупреждению в коррупции имело лишь это название, но у нас не было полномочий, мы лишь смотрели в монитор компьютера. Нам не поступала информация о нарушениях, это был 2008 год, но в 2010 году я все раскрыл», — прокомментировал он.

По его данным, и среди его оппонентов есть те, кто мог бы быть привлеченным к ответственности за коррупцию. Он сказал, что они получили мандат кандидатов в президенты для того, чтобы «на два месяца отсрочить и избежать» этого.

Жапаров пообещал, что все люди, виновные в коррупции, будут привлечены к ответственности, в независимости от близости к нему.

Кадровые вопросы

Жапаров сообщил, что во время своего президентства не даст своим приближенным править вместо него, так как «получил урок» из истории с бывшими президентами.

Также кандидат в президенты сказал, что политдолжности будут устанавливаться через приказ президента, а остальные будут избраны народом через конкурс.

Независимый суд

Жапаров пообещал, что построит независимую судебную систему в стране и изменит для этого все нужные законы.

На вопрос журналистов о том, что общественности не известно точное количество людей, которые были освобождены по его помилованию, он ответил, что 230 человек были помилованы, а у 38 человек были сокращены сроки заключения. Жапаров сказал, что это открытая информация, которую он готов выдать по запросу.

При этом, он считает, что этого количества было недостаточно, поэтому он планирует ревизировать списки заключенных, чтобы амнистировать тех, кто совершил мелкие проступки.

«Я буду работать в интересах государства», — сказал Жапаров.

Как Жапаров пришел к власти?

Садыр Жапаров пришел к власти на волне митингов после недовольства кыргызстанцев результатами выборов в парламент 4 октября 2020 года. Тогда был захвачен Белый дом, а также из колоний выпущены различные политики, в том числе и Жапаров. Пока все остальные силы делили портфели, Жапаров и его сторонники очень быстро собрали депутатов парламента и протолкнули все необходимые изменения.

Жапаров добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в досрочных выборах президента он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента занял его соратник — Талант Мамытов. Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками.

Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления.

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.