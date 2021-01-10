Республиканский штаб сообщил, что на 10 января в Кыргызстане зарегистрировали два случая смерти среди пациентов с COVID-19. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области. Всего за время пандемии в стране скончались 1 396 пациентов с коронавирусом.

По данным штаба, за сутки в стране выявили 135 случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 68;

Чуйская область — 22;

Ошская область — 8;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 21;

Джалал-Абадская область — 6;

Баткенская область — 5.

Всего за время пандемии выявили 82 273 случая заражения коронавирусом.

По данным штаба, за сутки зарегистрировали два случая смерти среди пациентов с коронавирусом. За время время пандемии скончались 1 369 пациентов с коронавирусом.

При этом из больниц и стационаров за сутки выписали 135 пациентов. А за все время пандемии с выздоровлением выписали 77 902 пациента.

Среди медработников выявили три новых случая заражения, все случаи в Бишкеке. С выздоровлением из стационаров выписали 10 медработников. Всего за время пандемии выявили 4 146 случаев. Выздоровели за все время 4 007 медиков.