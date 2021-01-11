Пресс-служба Минфина рассказала, сколько удалось собрать средств на балансе «народного спецсчета» для погашения внешнего долга страны. Его два месяца назад открыли по инициативе Садыра Жапарова, который сослался на то, что его об этом просили мигранты, бизнесмены и другие представители народа.

По данным ведомства, к 1 января 2021 года на счету оказалось всего 1 млн 29 тысяч сомов. Две тысячи сомов с момента его открытия перечислили физические лица, 27 тысяч сомов юридические лица. Однако в последний день 2020 года поступил неожиданно крупный транш.

«Отметим, что 31 декабря 2020 года наш гражданин Адылбек Асанов перевел на указанный счет 1000000 сомов», — говорят в пресс-службе.

Кто такой Адылбек Асанов?

Адылбек Асанов — крупный предприниматель, который в период пандемии коронавируса в 2020 году занимался благотворительностью.

Сфера его деятельности — текстиль и строительство высокотехнологичных умных домов. Он входит в число учредителей ОсОО Строительная компания «Нурзаман» (строительные услуги), так же он учредитель ОсОО «Нурзаман» ( оптовая неспециализированная торговля), и ОсОО «Риман-текстиль» (производство прочих текстильных изделий технического и производственного назначения).

Как соучредитель Асанов входит в ОсОО строительная компания «Артвин» и в ОсОО «Артвин Констракшн» (строительство жилых и нежилых зданий).

Море «Нурзаманов»

Схожесть в наименовании ОсОО с участием Асанова ведет в Ош. Учредителем стройкомпании «Нурзаман», где Асанов является соучредителем, числится Кудурет Давлетбекович Каарыев. В базе данных osoo.kg с «Нурзаман» и Каарыевым есть еще одно совпадение.

В Оше есть целых два «Нурзамана»: ОсОО «Нурзаман групп» и ОсОО строительная компания «Нурзаман групп», которые, как и бишкекская компания-тезка, тоже занимаются строительством домов и нежилых помещений. Их возглавляет некий Абийир Давлетбекович Каарыев ( возможно, родной брат Кудурета Каарыева), он же есть в соучредителях бишкекской одноименной компании.

Есть одноименные компании и в сфере электроснабжения и строительных услуг, они связаны между собой через лиц, фигурирующих в документах.

Холдинг разных «Нурзаманов» привлек внимание журналистов весной 2020 года во время выборов в Ошский горкенеш тем, что в партийных списках оказалось много лиц, аффилированных с ним, и с депутатом городского кенеша Нурзаманом Алимбековым. Все они шли на выборы от партии «Кыргызстан».

До этого бишкекский «Нурзаман» уже фигурировал в скандале, связанном с партией «Кыргызстан». Издание Economist.kg выяснило в конце 2019 года, что супруга депутата Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Нурбека Алимбекова Гульназ Тороева является соучредителем в крупных стройкомпаниях, в том числе и в ОсОО строительная компания «Нурзаман», и в нескольких ОсОО.

В седьмой созыв Нурбек Алимбеков так же хотел попасть от партии «Кыргызстан». Нурбек Алимбеков — родной брат Алимбекова Нурзамана.