Антикоррупционная служба ГКНБ выявила более 20 элитных квартир, недвижимость на Иссык-Куле и автомобили класса люкс у одной из судей Верховного суда. Высший судебный орган страны опровергает обвинения силовиков.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что речь идет о судье из коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда.

«Б.Д.С., преследуя корыстные цели и жажду наживы, будучи обязанной декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством КР, при этом, не имея законных источников дохода, приобрела многочисленные объекты имущества», — пишет пресс-служба ведомства.

По данным сайта Верховного суда, под эти инициалы подходит Боронбаева Дильфуза Салимовна, работающая в высшем судебном органе с 2012 года.

ГКНБ сообщил, что судья не задекларировала более 20 элитных квартир от «ведущих» стройкомпаний, квартиры в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль и автомобили класса люкс.

Фото: Пресс-служба ГКНБ

«При этом, в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества, судья Б.Д.С. зачастую не производила регистрацию гражданско-правовых сделок в соответствующих госорганах, а в отдельных случаях и вовсе оформляла необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые в свою очередь, не имели каких-либо подтвержденных источников дохода», — сообщает ведомство.

Кроме этого, следователи установили, что судья регулярно ездила с семьей в курорты ОАЭ, Турции, Азии, Европы и США, «требующих значительные расходы». По их мнению, это также может свидетельствовать о «незаконных доходах» судьи Верховного суда.

Оперативники ведут досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» уголовного кодекса, «документируют преступную деятельность» судьи и ищут другие ее незадекларированные активы.

«По результатам расследования материалы уголовного дела будут направлены в Генпрокуратуру для последующего внесения представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей для получения согласия на привлечение судьи Б.Д.С. к уголовной ответственности», — заявили в ГКНБ.

Позиция Верховного суда

Верховный суд прокомментировал сообщение пресс-службы ГКНБ с обвинением одной из судей органа. Судебная коллегия напомнила, что «предположения» силовиков «нарушают» презумпцию невиновности.

«Такая тенденция не только нарушает один из основных принципов правосудия, но и демонстрирует нарушение тайны следствия. Более того, подавляющее большинство объектов, приписываемых судье, с её слов, не имеют к ней и её семье абсолютно никакого отношения», — написала пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, судья указала в своей декларации все объекты недвижимости, которыми она владеет и арендует. Также в Верховном суде утверждают, что ни у судьи, ни у её родственников нет недвижимости на Иссык-Куле.

Высший судебный орган отметил, что госслужащие вполне могут себе позволить поездки в зарубежные страны по «доступным» ценам.

«Кроме того, в пресс-релизе указываются и поездки судьи в некоторые страны, как туристические, тогда как указанные поездки имели служебный характер. И навязывание общественности мнения о том, что поездки осуществляются на незаконные средства не состоятельны», — заявили в Верховном суде.

Коллега из коллегии

Это не первый раз, когда ГКНБ обвиняет судей Верховного суда в незаконном обогащении. 15 декабря оперативники задержали Камиля Осмоналиева — коллегу Б.Д.С. из той же коллегии по гражданским и экономическим делам.

Силовики сообщают примерно о таком же пакете незадекларированного имущества Осмоналиева, как и у Б.Д.С: элитная недвижимость, квартиры, коттеджи в престижных пансионатах Иссык-Куля, коммерческие объекты в торговых центрах, дорогие автомобили и отдых за границей.

Тогда Первомайский райсуд Бишкека заключил Осмоналиева под стражу в СИЗО ГКНБ. А Дисциплинарная комиссии при Совете судей 14 декабря дала согласие генпрокурору на привлечение судьи к уголовной ответственности.