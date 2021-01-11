Пресс-служба Финансовой полиции сообщила журналисту «Клоопа», что экс-премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова вызвали в службу на допрос.

В финполе пока не сообщили точной причины вызова Борона на допрос. Однако издание Kaktus.Media со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Боронова вызвали по делу «о подготовке к пандемии коронавируса, последствия халатного отношения».

COVID-19 и Боронов

Кубатбек Боронов стал премьер-министром после ухода с этого поста Мухаммедкалый Абылгазиева в июне 2020 года. Абылгазиев покинул пост на фоне скандала вокруг незаконной продажи радиочастот.

В то же время как Боронов стал премьером в Кыргызстане остро стояла проблема пандемия коронавируса. Летом прошлого года в стране каждый день регистрировали более 100 новых случаев заражения. А всего на тот период по всей стране выявили более трех тысяч случаев заражения.

Кроме этого, была проблема с нехваткой коек в больницах по всей стране, а медработники не были оснащены средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Ранее за халатность из бывших чиновников Первомайский районный суд Бишкека 17 сентября 2020 года водворил в СИЗО-1 экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

По версии следствия, Чолпонбаев и ряд сотрудники минздрава, злоупотребляя служебным положением, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес бюджету ущерб около 9 миллионов сомов.

Позже Чопонбаева в связи с проблемами с сердцем перевели в Национальный центр кардиологии, где ему провели операцию.