За сутки от коронавируса скончались два кыргызстанца. Один в Бишкеке, второй в Иссык-Кульской области.

За сутки коронавирус подтвердили у 107 человек.

И абсолютное большинство из них в Бишкеке — 82 пациента.

Еще 10 в Иссык-Кульской области, восемь в Чуйской, четыре в Баткенской, два в Ошской и один в Джалал-Абадской. В Таласской и Нарынской областях новых зараженных не зафиксировали.

Выписаны из больниц по выздоровлению 101 человек, но остаются в больницах 839 человек. Из них в крайне тяжелом состоянии 54, а еще 231 в тяжелом.

Общее число заражений за пандемию достигло 82 380 случаев. Из них скончались минимум 1371 пациент, а выздоровели 78 003 пациента.