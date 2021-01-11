Служба криминальной милиции МВД 11 января провела профилактическую беседу с кримавторитетом Алтынбеком Ибраимовым по кличке Алтуха. Информацию об этом «Клоопу» подтвердила пресс-служба ведомства. Ранее в интернете появился отрезок видео с этой встречи.

Пресс-служба МВД сообщила, что «многократно судимому» мужчине со статусом «смотрящий» напомнили о необходимости соблюдения законов и порядка. Также ему было объявлено «официальное предупреждение».

«Органами внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе выявление источников финансирования ОПГ», — дополнили в ведомстве.

Ранее днем в соцсетях распространилось видео с этой беседы между оперативником и Ибраимовым.

На видео оперативник говорит, что слышал о желании Алтухи стать «вором в законе» и поэтому он попросил его «запомнить», что в будущем в Кыргызстане будет борьба с ОПГ и «такого уже не будет». Ибраимов в ответ согласно покивал головой.

Кто такой Алтуха?

По данным правоохранительных органов, Алтынбек Ибраимов был семь раз судим, является «положенцем» в криминальном мире и активным членом ОПГ Камчы Кольбаева.

Имя Ибраимова стало широко известно в 2015 году после его задержания за вымогательство, совершенное двумя годами ранее. По версии следствия, он вместе с подельниками насильно посадил в машину бизнесмена Руслана Матниязова, увез его в горы и требовал у него $80 тысяч.

Ибраимову и его подельнику Тынчтыку Орозалиеву предъявили обвинение по статьям «незаконное лишение свободы» и «вымогательство». Однако райсуд оправдал их и освободил.

Тогда жена потерпевшего обжаловала это решение в Бишкекском горсуде, который приговорил Алтуху к 11 годам лишения свободы. Уже в 2017 году Свердловский райсуд снова освободил Ибраимова, так как посчитал, что доказательств его вины в вымогательстве не достаточно.