Все началось с того, что певец Курал Чокоев опубликовал на своем YouTube-канале новое шоу с участием других певцов кыргызской эстрады и нескольких комиков, бывших участников проекта «Тамашоу».

Что за проект?

Проект под названием «В пи#ду звезду» представлял собой шоу, в котором ведущий Курал Чокоев и трое юмористов приглашают гостей и шутят над ними.

За последние несколько лет такие юмористические шоу стали популярны среди молодежи в русскоязычном сегменте интернета — например, «Что было дальше?» или «Прожарка».

Однако «В пи#ду звезду» вызвало неоднозначную реакцию пользователей в Кыргызстане. Большинство комментаторов раскритиковали шоу за нецензурную брань и пошлые шутки.

Некоторые пользователи возмутились настолько, что потребовали вмешательства Министерства культуры, а те, в свою очередь, не заставили долго ждать.

Кроме того, некоторые пользователи фейсбука призывали бойкотировать Курала Чокоева, спонсоров шоу, и даже приглашенных гостей. Гостями одного из последних выпусков стали певцы Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

Кто такие Чокоев и два Кайрата?

Курал Чокоев в шоу-бизнесе уже почти десяток лет — известен, как эстрадный артист и актер. В 2020 году он упоминался вкупе с альтернативным лечением коронавируса через хиджаму, за что был раскритикован медиками.

Примбердиев известен и тем, что участвовал в российских музыкальных шоу «Голос» и «Главная сцена», где дошел до финала.

В 2020 году Примбердиев был заметен из-за своей политической позиции. Разочарованный в политике, он призвал своих коллег не выступать на предвыборных концертах партий, а в июле 2020 года опубликовал на своей странице в фейсбуке песню о политиках. В ней он задает вопросы — чего же не хватает власть имущим, когда придут «достойные», а также просил кыргызстанцев не брать деньги на выборах, а делать выбор с умом.

Кайрат Кыргыз — эпатажный певец, получивший популярность сравнительно недавно, сам себя он называет «королем кыргызской эстрады».

Что сказали в Минкульте?

10 января глава минкультуры Нуржигит Кадырбеков сделал заявление, что Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева лишат всех госнаград.

Кроме того, министр дал указ не публиковать песни и видеоклипы этих певцов в медиацентрах при минкульте, и даже ввел запрет на проведение их концертов.

«Один из певцов имеет звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики». Рассматривается предложение о лишении его звания. Если он признает свою вину и извинится перед народом, то ситуация может развиться по-другому», — добавил Кадырбеков.

Кроме этого, министр заявил, что «неплохо было бы выдавать лицензии артистам на их творческую деятельность».

Это первый случай в истории страны, когда минкультуры запрещает показывать песни и клипы кыргызских артистов. В функциях министерства такого нет.

Чокоев уже извинился перед кыргызстанцами и удалил все выпуски шоу.

«Уважаемые друзья! Мы получили много отзывов по поводу проекта. Были те, кто поддерживал, но большинство выразило негативное мнение. Поэтому я принял решение закрыть проект и удалить все видеовыпуски. Для нас очень важно ваше мнение. Поэтому если мы задели чьи-то чувства, то приносим свои извинения», — сказал певец.

Цензура для артистов

Регулирование поведения артистов считают в последние годы важным во многих странах Центральной Азии. В Казахстане минкультуры предлагало штрафовать артистов за аморальное поведение на сцене и использование фонограммы.

А в Узбекистане «Узбекконцерт», орган который выдает лицензии, с 2018 года ввел ряд ограничений для артистов. Теперь им нельзя «неподобающим образом использовать государственные символы в клипах, хвастаться роскошью, демонстрировать откровенные наряды, татуировки и даже петь лежа».