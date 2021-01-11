На минувших выборах президента с большим отрывом лидировал кандидат Садыр Жапаров — в прошлом депутат, советник второго беглого президента Курманбека Бакиева и комиссар по борьбе с коррупцией при его правлении.

Работа в Агентстве по предупреждению коррупции при Бакиеве, сын которого — Максим Бакиев — был причастен к рейдерству и хищению средств, была причиной критики в адрес Садыра Жапарова от его оппонентов.

После озвучания итогов выборов Жапаров прокомментировал, почему при Бакиеве ему не удавалось бороться с коррупцией.

«Название такое, но не было никаких полномочий: оперативной службы, следствия. Только агентство, которое мониторило на компьютере. Как можно было бороться с коррупцией? Не был членом правительства. Согласно законодательству, каждому члену кабмина приходят документы на согласование, но нам такое не приходило. Информация даже не приходила», — рассказал он.

Ранее его оппонент, экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев упоминал Жапарова в связи с деяниями Максима Бакиева. Например, Сегизбаев рассказал о продаже Максимом Бакиевым месторождений Жетим-Тоо и Кумтор в 2009 году, озвучил серьезные обвинения в том, что Жапаров связан с отмывом денег Максима Бакиева.

Жапаров заявил, что среди его оппонентов есть те, кого следует привлечь к ответственности за коррупцию. Он сказал, что они получили мандат кандидатов в президенты для того, чтобы «на два месяца отсрочить и избежать» этого.

Также Жапаров пообещал, что все люди, виновные в коррупции, будут привлечены к ответственности, вне зависимости от близости к нему. Ранее ГКНБ задержало Мелиса Аспекова и Улана Джураева, которые называли себя сторонниками Жапарова. Мужчин подозревают в вымогательстве 250 тысяч долларов у «Кыргыз темир жолу». Аспеков известен как член «Мекенчил», кроме того он утверждал, что возглавил Чуйский областной штаб Жапарова, но и сам Жапаров, и партия «Мекенчил» отрицают, что Аспеков имеет к ним отношение.