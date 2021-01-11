Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах во время телефонного разговора. При этом Центральная избирательная комиссия опубликовала только предварительные итоги голосования.

Токаев отметил, что «итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им [Жапаровым] программы».

Он добавил, что Казахстан и дальше будет развивать сотрудничество с «братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства».

Кроме этого, Токаев пригласил Жапаров посетить Казахстан с официальным визитом. Жапаров согласился, добавив, что первым его визитом в качестве президента будет поездка в соседний Казахстан.

Досрочные выборы президента Кыргызстана 10 января стали следствием октябрьского политического кризиса, который начался после парламентских выборов 4 октября 2020 года.

После них в Кыргызстане сменилась власть, а пост и.о. президента занял Садыр Жапаров, недавно вышедший из колонии при поддержке сторонников.

Жапаров также был инициатором референдума по выбору формы правления. По данным ЦИК на прошедших 10 января выборах президента Жапаров получил 84% голосов избирателей, а за президентскую форму правления проголосовали 85,43% избирателей при явке в 38,88% избирателей.