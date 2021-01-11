Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах. Свое поздравление он направил Жапарову телеграммой.

Путин считает, что работа Жапарова в качестве президента «будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-кыргызских связей».

«Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме.

Ранее с победой на выборах Жапарова уже поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и пригласил его совершить первый официальный визит в Казахстан после вступления в должность.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

По предварительным результатам выборов, Жапаров лидирует в президентской гонке с большим отрывом — он уже получил больше 80% голосов.

При этом, на референдуме свыше 80% голосов было за президентскую форму правления.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.

Как Жапаров пришел к власти?

Садыр Жапаров пришел к власти на волне митингов после недовольства кыргызстанцев результатами выборов в парламент 4 октября 2020 года. Тогда был захвачен Белый дом, а также из колоний выпущены различные политики, в том числе и Жапаров. Пока все остальные силы делили портфели, Жапаров и его сторонники очень быстро собрали депутатов парламента и протолкнули все необходимые изменения.

Жапаров добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в досрочных выборах президента он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента занял его соратник — Талант Мамытов. Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками.

Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления.

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.