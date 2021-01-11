Садыр Жапаров на конференции после оглашения итогов выборов заявил, что референдум по изменению Конституции проведут до июня. По итогам выборов президента Жапаров лидировал с большим отрывом, а на прошедшем референдуме избиратели проголосовали за президентское правление.

«Народ решил, что в дальнейшем будет президентское правление. Теперь, в ближайшее время Конституционное совещание должно представить в Жогорку Кенеш проект Основного закона, а парламент должен назначить дату референдума», — сказал он.

Политик пообещал новые структуру власти, правительство и парламент. Судя по всему, Жапаров намерен поменять структуру выборов в парламент.

«Он будет избираться по одномандатным округам и половина – по партийной системе. Примерно до 1 июня мы должны [все] закончить. Почему? Потому что мы приняли закон, чтобы все политические процессы закончить до 1 июня. Есть такой закон», ‒ сказал он.

Изменение Конституции

Референдум по изменению Конституции власти были намерены провести еще 10 января, одновременно с выборами президента. Но опубликованный проект Конституции был раскритикован за попытки давления на свободу слова, усиление президентской власти и несоответствие некоторых статей друг-другу. Начались ежевоскресные марши за законность — 10 января прошел 10 такой марш. Участники марша против изменения Конституция и принятия шестым созывом парламента законов, на которые у них нет полномочий.

Вместо референдума по изменению Конституции власти провели 10 января другой референдум — и изменили форму правления. Избиратели в большинстве проголосовали за президентскую форму правления.

Долгое время не могли определиться с автором проекта Конституции — претенденты на авторство один за другим отказывались от него, пока не было озвучено, что частично на документ повлиял Садыр Жапаров.

Было проведено конституционное совещание, которое рассмотрело проект Конституции, у которого наконец стали определяться авторы — таковым себя называл глава совещания Бекбосун Борубашев. На совещании спорили и заменяли некоторые статьи из проекта, хотя в целом члены этого совета поддерживали авторов документа и были за усиление президентской власти. Особенный пиетет у них вызывал Народный курултай, предложенный в проекте Конституции.

Значительная часть из 89 членов совещания — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания не было.

В конце декабря 2021 года совещание сообщило, что готов первый вариант новой Конституции. По словам Борубашова, скелет проекта остался прежним: президентское правление и усиление полномочий президента, сокращение депутатов до 90 и исчезновение пропорциональной системы выборов в парламенте [при которой голоса распределялись по партиям в зависимости от того, сколько голосов подавали за списки кандидатов]. Но есть и перемены, в частности, изменились положения о правах человека и строение судебной власти.

Известно, что первый этап работы КС уже завершен, на втором тексты секций должны проанализировать юристы и лингвисты, на третьем этапе документ будет вынесен на общее пленарное заседание, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения. Борубашов обещал показать измененный проект Конституции депутатам уже в начале января.