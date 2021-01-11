На минувших выборах президента, по предварительным итогам, с большим отрывом лидировал кандидат Садыр Жапаров. Он получил почти 80 % голосов избирателей. Сам Жапаров заявил, что не ожидал 80% голосов и думал, что за него проголосуют 50-60% избирателей.

В высоких результатах Жапарова сомневается Адахан Мадумаров, которого считали главным соперником победившего на этих выборах. «700 тысяч голосов за одного кандидата – это не правдоподобно», — сказал Мадумаров после озвучания итогов выборов. Он заявил, что будет «добиваться справедливости законным путем», но не будет митинговать.

Он посчитал, что предварительные итоги «сказочные» и «далекие от реальности», а также предрек «плохой конец» власти. Также Адахан Мадумаров заявил, что после таких итогов шестой созыв парламента может продлевать свои полномочия до бесконечности.

«Я обращаюсь к гражданам Кыргызской Республики: проявили равнодушие. Мы не готовы защищать гражданские права. Проявили безответственность перед историей — проявили. Но это Пиррова победа. В ближайшее время Кыргызстан вступит на такой путь, от которого Бог упаси [идти по нему] от таких последствий. Мы живем не одни, нас окружает мировое сообщество и оно видело, как проходили эти выборы», — сказал он.

Не совсем согласен с итогами выборов и Курсан Асанов.

«Я не могу сказать точное количество, но, например, в Оше должно было быть больше голосов. Говорят, что там всего 309 голосов. На каком-то участке всего 2 голоса. Это невозможно. В Чуйской области, в Бишкеке результаты также искажены. Я не согласен с результатами выборов. Были нарушения, я об этом говорил и раньше. Конечно, ради справедливости мы будет бороться в рамках закона. Все будет законно», — сказал Асанов.

Совсем другой взгляд на итоги выборов у другого кандидата — Равшана Джеенбекова. Еще до выборов этот политик говорил, что маловероятно, что он победит — в отличии от других кандидатов, которые в день выборов озвучивали мнение, что вот-вот станут президентами.

После озвучания итогов выборов Джеенбеков назвал их реалистичными.

«Мы воспринимаем результаты как реальные. Сейчас продолжают поступать данные. В какой-то мере есть сомнительные моменты, но в целом, я думаю, цифры реальные», — сказал он.

Однако он предрек власти «большие проблемы» из-за «большого доверия».

«Сегодняшнее большое доверие [к Садыру Жапарову] – это не решение всех проблем. Это может привести к серьезному противостоянию. Большое доверие может стать причиной больших проблем», — сказал он.

Еще до итогов выборов предрекал победу Садыру Жапарову Арстанбек Абдылдаев — он же известен, как Арстан Алай.

«Я предполагаю, что победит Садыр Жапаров. Моя святость позволяет править миром, я продолжу это делать. Я говорил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет – он ушел. Говорил, что Атамбаев будет осужден – его осудили. Вот так я и работаю. Не только общественность, но и президенты со всего мира не видят во мне президента. Они видят во мне ниспосланного Вселенной человека», – считает Алай.

Признала итоги выборов единственная кандидатка Клара Сооронкулова.

«Мы должны его [Жапарова] уважать. Эти выборы провальными для себя я не считаю, поскольку я в первый раз участвую в кампании, и для человека, который ранее никогда на баллотировался, это неплохой результат», — сказала она. Также бывшая судья признала итоги референдума, согласно которому народ выбрал президентскую форму правления, хотя и отметила, что «процедура его проведения, конечно, совершенно неправильная».

Признал итоги выборов и Женишбек Байгуттиев.

«Да, явка была порядка 30%. Но полагаю, что и оставшиеся 70% не проголосовавших сегодня несут такую же ответственность за судьбу страны. Так или иначе бразды правления отсель возложены на Садыра Жапарова, которому предстоит не только выполнить свои предвыборные обещания, но и решить вопросы вывода страны из кризиса и многое многое другое», — считает он.

Садыра Жапарова Байгуттиев попросил «не развалить страну».

«2021 год не обещает быть простым: всем фанатам и почитателям Садыра Жапарова предстоит проверка на прочность их веры в своего кумира. Большая просьба не развалите страну. По возможности берегите ее», — заявил он.

Признал итоги выборов и Эльдар Абакиров.

«Я признаю итоги выборов, если они прошли без нарушений. Пока мы знаем только о некоторых нарушениях, которые не принципиальные. О более серьезных нарушениях мы пока не знаем«, — сказал он.

Шли на выборы за победой и с надеждой на второй тур Бабур Тольбаев, Имамидин Ташов, Курсан Асанов, Аймен Касенов, Адахан Мадумаров

Они все говорили, что победят. Мадумаров ссылался на исследования. Тольбаев сказал, что если не победит — признает итоги выборов.

На второй тур выборов также надеялись Равшан Джеенбеков и Каныбек Иманалиев. Последний проголосовал на выборах за Клару Сооронкулову.

Без оптимизма глядел на выборы Абдиль Сегизбаев. Он надеялся, что «народ сделает сегодня правильный выбор», но считал, что предвыборные нарушения повлияют на итоги голосования. После озвучания итогов он снова упомянул нарушения.

«Предвыборная кампания длилась месяц, одна сторона применила весь административный ресурс. На всех государственных служащих, с целью получения их голосов, оказывалось давление. Это во-первых. Во-вторых, вы сами свидетели того, как окружавшие вчера Сооронбая Жээнбекова олигархи и кравшие народные богатства люди в один день продали вчерашних хозяев работают на силы, пришедшие к власти после 5 октября. В-третьих, предпринимались попытки использовать ОПГ, бандитов», — сказал он.