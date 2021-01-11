Бизнесмен и основатель строительной компании «Elite House» Тимур Файзиев прокомментировал сообщение о задержании сторонника Садыра Жапарова Мелиса Аспекова и блогера Уланбека Джураева. Мужчин задержали по подозрению в вымогательстве у «Кыргыз темир жолу» 250 тысяч долларов.

Файзиев отметил, что из-за публикации их совместной с Аспековым фотографии в соцсетях, пользователи задались вопросом о махинациях при розыгрыше квартиры от «Elite House».

По его словам, он не был знаком с Аспековым и Джураевым, пока они случайно не встретились в общественном месте.

«Ко мне подошел Аспеков и дал положительный отзыв о моей профессиональной деятельности. Он сказал, что у него есть интересные проекты, и предложил встретиться. Мы встретились в бане, где и было сделано это фото. Отмечу, фотография была выложена в Сеть несколько недель назад, 13 декабря», – рассказал бизнесмен.

А 6 января Улан Джураев — член «Ата-Мекен», задержанный вместе с Аспековым 8 января — сообщил о том, что его супруга выиграла квартиру «Elite House». Сопоставив встречу Аспекова и выигрыш Джураева, пользователи выразили подозрения в том, что и Файзиев мог стать жертвой вымогательств со стороны задержанных.

Файзиев назвал клеветой эти подозрения, как и мнение, что выигрыш квартиры супругой Джураева мог быть махинацией.

«Все было прозрачно не на сто процентов, а на миллиард процентов. […] Сам розыгрыш проходил под наблюдением комиссии, в которую входили представитель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком, народная артистка Гульнур Сатылганова и другие», – отметил он.

Кроме того, гендиректор «Elite House» заявил, что победителем розыгрыша от его компании является не жена Уланбека Джураева, а Жамгырбек Бокошов, который по чистой случайности оказался родственником Джураева.

Дело Аспекова и Джураева

Первомайский районный суд 10 января оставил «гражданских активистов» Мелиса Аспекова и Уланбека Джураева в СИЗО ГКНБ на два месяца до 9 марта.

Они были задержаны по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства госпредприятия «Кыргыз темир жолу», занимающегося перевозками пассажиров и грузов железнодорожным транспортом.

Ранее, в ноябре 2020 года Джураев опубликовал видео из комфортного спецвагона со спальнями, ванной комнатой и гостиной. В ответ на вопрос «Что за поезд?» Джураев ответил — «подарок друзей».

После задержания Аспекова и Джураева спецслужбы попросили обратиться к ним всех, кто пострадал от вымогательств.

Кто это такие вообще?

Задержанный вместе с Мелисом Аспековым Уланбек Джураев известен, как блогер и член «Ата-Мекен», хотя в последнее время положительно высказывался об оппоненте своих однопартийцев — Садыре Жапарове.

Сам Аспеков был известен, как член партии «Мекенчил» и активный сторонник Садыра Жапарова. В своих соцсетях он активно освещал встречи Жапарова с избирателями и агитировал в его пользу.

В ноябре 2020 года Аспеков заявил, что возглавил предвыборный штаб Садыра Жапарова по Чуйской области. При этом представители штаба и сам Садыр Жапаров отрицали отношение Аспекова к команде кандидата.

Тем не менее, другой кандидат в президенты — экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев — говорит, что Аспеков собирал деньги для агитации Жапарова. Партия «Мекенчил» и сам Жапаров отрицают, что Аспеков как-то связан с партией и предвыборным штабом.

Ранее Аспеков был осужден на пять лет за хулиганство, сначала он находился в колонии усиленного режима, а после был переведен в колонию-поселение. По данным следствия, в 2015 году он отказался платить за такси и угрожал водителю оружием

Сам Аспеков не признал вину, заявив, что причина уголовного преследования — его политическая активность. В октябре, после прихода Жапарова на пост премьер-министра и и.о. президента, с активиста сняли судимость.

В 2017 году Аспеков был задержан ГКНБ, его подозревали в «организации массовых беспорядков» совместно с политиком Канатом Исаевым, который поддерживал кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Тогда правозащитники считали причины задержания Аспекова «сомнительными». Но Бишкекский городской суд признал его виновным и приговорил к 1 году 7 месяцам тюрьмы.