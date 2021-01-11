Фото: Vласть.kz

В Казахстане 10 января прошли парламентские выборы. Издание Vласть.kz сообщает, что по данным экзит-полла исследовательского института «Қоғамдық пікір» в мажилис парламента (нижняя палата) по итогам выборов проходят три партии.

*Выборы в нижнюю палату парламента 10 января были первыми после ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы государства и вступления в должность Касыма-Жомарта Токаева в 2019 году.

«Нур Отан» — 71,97%;

«Ак жол» — 10,18%;

«Народная партия Казахстана» — 9,03%;

«Ауыл» — 5,75%;

«ADAL» — 3,07%.

При этом, три партии получившие большое количество голосов, уже представлены в парламенте Казахстана. Чтобы пройти в парламент страны, партиям необходимо набрать более 7% голосов избирателей. В самих выборах, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана на 10 января, приняли участие 63,3% избирателей.

*Лидером партии «Нур Отан» является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Кроме этого, члены этой партии занимают руководящие должности в госструктурах начиная от центрального аппарата правительства до сельских акиматов.

Массовые задержания

СМИ Казахстана сообщали о массовых задержаниях активистов в день выборов в разных городах страны. Так, например, в Алматы СОБР около семи часов удерживал сторонников Oyan Qazaqstan на площади.

*Oyan Qazaqstan (Пробудись, Казахстан) гражданское движение за политические реформы. Активисты выступают за установления демократии в Казахстане и против авторитарного режима. Движение также выступает в защиту прав и свобод человека и за принципы верховенства закона.

«В результате несколько человек получили переохлаждение и обморожение, в частности в больницу были доставлены Асем Жапишева и Дархан Шарип», — сообщает Vласть.kz.

СОБР окружил активистов день парламентских выборов 10 января в Казахстане, фото: Vласть.kz

Задержания были и в столице Казахстана Нур-Султане. Там полиция задержала сторонников оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Он, находясь за рубежом, обозначил места для собраний, где собрались активисты и его сторонники. Однако правоохранители заявили, что собрание «незаконно», и потребовали разойтись. Активисты отказались расходитсья и сотрудники полиции стали оттеснять протестующих. В результате были задержаны около десятка активистов.

*Мухтар Аблязов — оппозиционный политический деятель движения «Демократический выбор Казахстана» выступающий против нынешней власти Казахстана. Аблязов активно критикует президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева. Активист покинул родную страну в 2009 году. В Казахстане его обвиняют в ряде преступлений, в том числе, в отмывании денег и мошенничестве.

Аналогичные задержания в день выборов прошли и городах Актобе и Шымкент.

Позже замглавы МВД Казахстана Арыстангани Заппаров заявил, что на мирных собраниях «имела место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призывы к участию в них». По словам Заппарова, полиция была вынуждена доставить протестующих в органы для разбирательств.

«После проведения профилактических бесед все доставленные отпущены. К административной и уголовной ответственности никто не привлекался», — добавил замглавы МВД.

А президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев на избирательном участке в Нур-Султане заявил, что власти сделали все, чтобы обеспечить справедливость проведения выборов. Добавив, что кандидатам были предоставлены равные возможности на выборах.

Издание Vласть.kz, освещавшее задержания, сообщило, что аналитических портал подвергли DDoS-атаке.

«В первые часы атаки сайт был практически недоступен, в 11:30 [10 января] технической службе Vласти удалось восстановить его работу, но перебои периодически возникают. Редакция планирует при содействии коллег из Казахстана и других стран расследовать атаку настолько, насколько это будет возможно», — сообщили в издании.

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