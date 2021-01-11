Посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане 11 января поздравило кыргызстанцев с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах.

Оно также заявило, что США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана.

«Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью», – отметили в посольстве.

«Мы высоко оцениваем работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19», – отметили в диппредставительстве.

По данным посольства, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наблюдавшее за выборами, заключило, что голосование прошло мирно, но с некоторыми существенными нарушениями.

По данным БДИПЧ, один кандидат пользовался преимуществом непропорционально превосходящих финансовых средств и использования административных ресурсов. В Бюро отметили, что это привело к неравным условиям гонки.

Общественный фонд «Общее дело», занимающийся мониторингом на выборах в Кыргызстане отметил множество заслуживающих доверия сообщений о запугивании избирателей в период избирательной кампании и в день выборов.

«Мы призываем правоохранительные органы Кыргызстана расследовать эти возможные нарушения в соответствии со всеми надлежащими конституционными нормами и законами», – отметили в посольстве США в КР.

В ведомстве напомнили о недавних событиях в США и о том, что демократия – это «непрекращающийся труд, требующий постоянной бдительности и приверженности сильным, независимым демократическим институтам».

При этом миссия наблюдателей БДИПЧ отметила, что на выборах в достаточной степени соблюдалась тайна голосования, и что выборы прошли организованно.

Ранее с победой на выборах Жапарова уже поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин.

Токаев пригласил его совершить первый официальный визит в Казахстан после вступления в должность.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

11 января ЦИК сообщила, что по предварительным данным, явка избирателей на досрочных выборах президента составила более 1,4 млн человек, что составляет 39,55% от общего числа избирателей.

На данный момент поступило 98% данных с автоматических считывающих урн, ручной подсчет продолжается.

По предварительным результатам выборов, за Садыра Жапарова проголосовали более 1,1 млн человек или 79,16% от общего числа проголосовавших.

При этом, на референдуме свыше 80% голосов было за президентскую форму правления.

Выступая на пресс-конференции после объявления первых предварительных результатов голосования Жапаров заявил, что «не ожидал, что наберет более 80% голосов».

«Уважаемые кыргызстанцы, благодарю за ваши голоса», — заявил Жапаров, добавив, что ожидал всего 50-60% голосов всех избирателей.

Как Жапаров пришел к власти?

Садыр Жапаров пришел к власти на волне митингов после недовольства кыргызстанцев результатами выборов в парламент 4 октября 2020 года. Тогда был захвачен Белый дом, а также из колоний выпущены различные политики, в том числе и Жапаров. Пока все остальные силы делили портфели, Жапаров и его сторонники очень быстро собрали депутатов парламента и протолкнули все необходимые изменения.

Жапаров добился отставки премьер-министра, президента и спикера парламента. Он сначала занял пост главы кабинета министров, а затем и и.о. президента.

Для участия в досрочных выборах президента он снял с себя эти полномочия, но пост и.о. президента и спикера парламента занял его соратник — Талант Мамытов.

Еще один его близкий соратник — Камчыбек Ташиев — возглавил Госкомитет нацбезопасности. Остальные ключевые посты также заняты его сторонниками.

Кроме этого, Жапаров при поддержке ряда депутатов инициировал референдум по форме правления.

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.