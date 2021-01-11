Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила о задержании подозреваемых в тройном убийстве, произошедшем 9 января в Токмаке. Тогда милиция получила сообщение о том, в Токмоке избили человека.

В указанном доме сотрудники милиции нашли трех мужчин с различными травмами. Один из них скончался на месте, а двое скончались в больнице. Все материалы по факту зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство».

Следствие установило двух скончавшихся, ими оказались 33-летний хозяин дома и 40-летний мужчина. Личность третьего погибшего устанавливается.

В тот же день милиция задержала 37-летнего и 32-летнего подозреваемых в тройном убийстве. Сообщается, что задержанные скрывались в Кеминской районе.

«По предварительной версии преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами, где двое подозреваемых нанесли телесные повреждения троим погибшим, после чего скрылись в неизвестном направлении», — сообщили в ГУВД Чуя.

Задержанных доставили в ИВС ОВД Токмока. Досудебное производство продолжается.