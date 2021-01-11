39,75

Столько процентов избирателей проголосовало на выборах.

На референдуме проголосовало 39,88 % избирателей. Так как явка превысила 30% от числа избирателей, референдум считается состоявшимся. Большинство от проголосовавших выбрали президентскую форму правления.

На референдуме проголосовали 1 421 035 избирателей, а на выборах — 1 416 485.



Для выборов президента явка не важна — они были бы признаны состоявшимися при любой явке. Согласно нынешнему закону, даже если на выборы придет один человек, они будут признаны состоявшимися.

Низкая явка приводит лишь к тому, что все меньше людей определяют будущее 6.5 миллионного Кыргызстана.

По предварительным итогам выборов президента победил Садыр Жапаров. Дату его инаугурации назначат после озвучания официальных итогов выборов, но, учитывая отрыв Жапарова от других кандидатов, он все равно останется победителем.