Пресс-служба Государственной регистрационной службы сообщила, что в день досрочных президентских выборов и референдума по выбору формы правления 10 января колл-центр ГРС 119 принял более 12 тысяч звонков от кыргызстанцев по уточнению себя в списках избирателей.

По данным ГРС, наплыв звонков наблюдался с 8:00 до 19:00, на них отвечали свыше 60 операторов. Ранее с декабря 2020 года кол-центр 119 усилили сотрудниками подведомственных подразделений ГРС.

«Операторы были переведены на усиленный режим работы, без выходных и праздничных дней. За два месяца принято 62 тысячи 854 звонка по уточнению себя в списках избирателей. Через онлайн-консультацию поступило 2 тысячи 4 запроса», — отметили в ведомстве.

В ГРС добавили, что с 7 по 10 января 2021 года отделы выдачи готовых паспортов работали в праздничные и выходные дни с 9:00 до 20:00.

«Около 10 тысяч кыргызстанцев смогли получить свои паспорта и принять участие в выборах», — отметили в госрегистрационной службе.

Выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана состоялись 10 января в один день с референдумом по выбору формы правления. Кыргызстанцы должны были проголосовать за парламентскую или президентскую формы правления, или же против обоих вариантов.

11 января ЦИК сообщила, что по предварительным данным, явка избирателей на досрочных выборах президента составила более 1,4 млн человек, что составляет 39,55% от общего числа избирателей.

На данный момент поступило 98% данных с автоматических считывающих урн, ручной подсчет продолжается.

По предварительным результатам выборов, за Садыра Жапарова проголосовали более 1,1 млн человек или 79,16% от общего числа проголосовавших.

При этом, на референдуме свыше 80% голосов было за президентскую форму правления.