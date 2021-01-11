Пресс-служба финпола сообщила, что задержанный ранее статс-секретарь Министерства транспорта и дорог Эрмек Мамыркалиев добровольно возместил часть причиненного ущерба.

Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас Мамыркалиев выплатил государству 2,5 млн сомов.

Мамыркалиева назначили на должность статс-секретаря Министерства транспорта в сентябре 2019 года.

Еще в мае 2020 года финпол выявил коррупционную схему в пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству оценили в десятки миллионов сомов.

Затем в июне того же года были задержаны еще 12 сотрудников структурных подразделений Министерства транспорта по тому же делу. Тогда в ведомстве сообщили, что ущерб от коррупционной схемы может превысить 20 миллионов сомов.

После этих задержаний финпол начал проверки причастности к коррупционной схеме высших должностных лиц Минтранса и других ведомств. Сейчас в рамках досудебного производства финансовой полицией привлечено к уголовной ответственности около 30 чиновников различного ранга.

Следствие по досудебному производству находится на стадии завершения.